“No rebajemos la institucionalidad”: el recado de Huenchumilla a Kast por discusión con madre y su hijo

El senador también criticó al mandatario por las declaraciones que hizo en su visita a la región, calificándolo de una “falta de respeto” a los chilenos.

El senador Francisco Huenchumilla (DC) abordó la discusión que protagonizó el presidente José Antonio Kast con una mujer y su hijo durante su paso por la Región de La Araucanía, en medio de sus críticas por instar a la ciudadanía a agradecer el progreso de los sectores de mayores ingresos.

“Usted no puede venir a La Araucanía, a Villarrica, a pelear con una señora y con un niño. No rebajemos la institucionalidad de la Presidencia de la República”, manifestó el parlamentario.

Junto con eso, el democratacristiano cuestionó el discurso del Gobierno sosteniendo que “la acumulación de capital estructuralmente no responde solo a esfuerzos individuales“.

“Decir: Mire, los ricos es puro mérito (…) yo creo que es una falta de respeto a los millones de chilenos que a lo largo de la historia se han sacado la mugre luchando por sus familias”, criticó.

Por lo mismo, el senador Huenchumilla emplazó directamente al presidente Kast por sus palabras. “Usted ejerce ese cargo para el país, para todas las chilenas y chilenos, y a todos los tiene que respetar en su riqueza, en su pobreza, en su esfuerzo. Porque a este país lo vamos a sacar adelante entre todos”, dijo.

“Mis respetos a los pobres de Chile, a la clase media esforzada, empobrecida, que lucha por sacar adelante a toda su familia”, añadió, según informó 24 Horas.