“Agenda de seguridad y desarrollo común”: Kast felicitó a Keiko Fujimori por su triunfo en Perú

La presidenta electa de Perú se impuso por menos de 50 mil votos de diferencia sobre el izquierdista Roberto Sánchez.

X.

El presidente José Antonio Kast felicitó a la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, y adelantó que buscará trabajar con ella “por una agenda de seguridad y desarrollo común“.

Tras su arribo a Paraguay para tomar parte en la LXVII Cumbre del Mercosur, el mandatario empleó su cuenta de X para referirse a la elección de la candidata de derecha en el vecino del norte.

Con anterioridad, Kast había empleado la misma aplicación para felicitar a Paraguay tras su victoria por penales ante Alemania, lo que permitió a los guaraníes instalarse en los octavos de final del Mundial 2026.

El mensaje de Kast a Keiko Fujimori

A través de la red social, el presidente chileno posteó sus felicitaciones a la presidenta electa de Perú, quien se impuso por menos de 50 mil votos de diferencia sobre Roberto Sánchez.

“Felicito a la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, por su triunfo electoral“, fueron las primeras palabras que le dedicó Kast a la postulante de Fuerza Popular.

“Trabajaremos por un agenda de seguridad y desarrollo común, fortaleciendo la amistad de Chile y Perú hacia el futuro“, escribió a continuación el presidente chileno.

De acuerdo con lo previsto, Keiko Fujimori asumirá como presidenta de Perú el próximo 28 de julio, cargo en el que se mantendrá por un período de cinco años.

En tanto, el presidente José Antonio Kast tiene contamplado para este martes sostener una serie de reuniones con otros jefes de Estado y participará en las actividades oficiales de la cumbre del Mercosur.