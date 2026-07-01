Las recriminaciones entre Chile Vamos, Republicanos y Libertarios tras la votación de la AC contra Grau

Desde el PNL, la diputada Paulina Muñoz acusó que en Chile Vamos “nunca estuvieron dispuestos a escuchar el libelo”. El republicano Kunstmann, a su vez, arremetió contra el senador Manuel José Ossandón (RN). “Quiere hacerse famoso”, fue la respuesta de este último.

Aun cuando la aprobación de la acusación constitucional contra Nicolás Grau estaba en duda en el Senado, luego de que éste libelo no lograra sortear esa etapa el martes, en la derecha se abrieron las recriminaciones entre parlamentarios.

El libelo impulsado por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario había logrado reunir la mayoría necesaria para aprobarse en la Cámara de Diputados, pese a los descuelgues que hubo en Renovación Nacional, y por el apoyo que despertó en el Partido de la Gente. En el Senado, no obstante, solo dos de los cuatro capítulos del libelo acusatorio reunieron un apoyo más mayoritario: 16 votos que no eran suficientes para alcanzar los 26 necesarios para la aprobación de la AC.

Abstenciones y rechazos desde Chile Vamos fueron decisivos para que la acusación no tuviera éxito. “Los votos de Chile Vamos en contra de esta acusación son una señal de que ellos nunca estuvieron dispuestos a escuchar el libelo, ni su fundamentación, porque incluso antes de que nosotros lo presentáramos, ellos se mostraron en contra ¿por qué? Porque no era el momento adecuado”, sostuvo la diputada del Partido Nacional Libertario, Paulina Muñoz.

“Yo me pregunto, ¿cuándo es el momento adecuado para encontrar responsables? ¿cuándo es el momento adecuado si un ministro entrega cifras que no son reales al Congreso para una ley de presupuestos, no calcula bien las proyecciones y los déficit y le esconde la realidad a los chilenos?”, recriminó.

Ossandón responde a Kunstmann: “Quiere hacerse famoso”

Otro sobre quien las miradas se posaron fue el senador Manuel José Ossandón, quien en un inicio había presentado un permiso constitucional para acompañar al presidente Kast a su gira por Uruguay, lo que a su vez disminuía el quórum necesario para aprobar la acusación. No obstante, el expresidente del Senado, que ya había adelantado su voto en contra, dejó sin efecto este permiso y el umbral volvió a su sitio original.

“Lo correcto es correcto aquí y en la Quebrada del Ají. Esta acusación constitucional es justa, y que usted esté en contra solo reafirma por qué la gente está cansada de la cocina política, de los cobardes y de los amarillos. Basta de cálculos. Y, por último, quédese en Chile y defienda su postura votando, no desde la distancia”, fue uno de los reproches que obtuvo Ossandón de parte del diputado republicano Leandro Kunstmann.

En diálogo con la prensa nacional que acompañaba a Kast en Paraguay, Ossandón respondió este emplazamiento: “Yo respeto a los que estaban de acuerdo con la acusación, pero exijo que me respeten a mí, que yo no estoy de acuerdo. Eso es salir en la prensa, que quiere hacerse famoso, porque como no lo conoce nadie, tiene que decir tonteras. Yo no necesito decir tonteras (…) A mí ese señor, no tengo idea quién es, me lo topo en la calle y no sé quién es, así que no me importa”.