El recado de Luis Sánchez (REP) a Matthei: “Tenemos que hacer esfuerzos y ella también, su partido se lo puede transmitir”

El diputado Luis Fernando Sánchez (Partido Republicano) se refirió este jueves a las tensiones entre un sector de Chile Vamos representado por su excandidata presidencial, Evelyn Matthei (UDI), y el resto de la derecha conformada por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario.

En conversación con radio Pauta, el parlamentario defendió la legitimidad de la acusación constitucional contra Nicolás Grau que fracasó en el Senado y que recibió recriminaciones de parte de Renovación Nacional. “Una de las responsabilidades más grandes que tenemos en política, particularmente los diputados que tenemos el rol de fiscalizar, es preocuparnos de que no existan abusos y que la función pública se ejerza bien. Independientemente de lo que haya votado el Senado, los hechos son bastante claros“, argumentó.

Además, sostuvo que Grau “independiente de lo que haya dicho el Senado va a tener que seguir dando explicaciones por el pésimo trabajo que hizo”.

Al ser consultado sobre las intervenciones en medios de Evelyn Matthei, en las que ha alertado sobre los riesgos que traería para el Gobierno la cercanía con el PDG y la supuesta falta de un plan de seguridad, Sánchez aseveró: “Yo sigo echando de menos que estas observaciones, estos comentarios los pueda hacer a gente cercana a ella, con quienes comparte historia tan larga dentro de la política. Prefirió hacer los comentarios por la prensa y no conversar con las personas. Eso es lamentable porque cuando se tiene una larga trayectoria en política se tiene una gran responsabilidad y eso hay que demostrarlo“.

“Todos tenemos que hacer esfuerzos, y la señora Matthei también tiene que hacerlos, su partido también se lo puede transmitir (…) Cuidemos todos las formas en las que se manejan las diferencias. Una vez que cuidemos todos la forma en la que lo manejamos, vamos a lograr trabajar mejor para la ciudadanía”, llamó.