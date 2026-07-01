El acuerdo imposible que intenta Paulina Núñez (y la participación a regañadientes de Quiroz)

La presidenta del Senado logró establecer una mesa de negociación para la megarreforma que contó con la participación de Quiroz y la oposición, algo inédito en la tramitación del proyecto. Sin embargo, en el Senado hay pocas expectativas en torno a un acercamiento de posiciones.

AGENCIA UNO

Apenas se aprobó la megarreforma en la Cámara de Diputados, la presidenta del Senado, Paulina Nuñez (RN), tomó contacto con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para notificarle que buscaría un acuerdo que fuera más allá de las fuerzas que respaldan al presidente Kast.

Lo que intentó transmitir Núñez al jefe de la billetera fiscal es que una reforma de tal magnitud —que abarca aspectos de reconstrucción hasta una profunda modificación al sistema tributario— requiere de un sustento político más fuerte que una mayoría circunstancial (los 26 votos con los que el Gobierno logró aprobar el proyecto en general). Quiroz, sin embargo, no se mostró muy interesado. Para el ministro, ganar por un voto o llegar a un acuerdo no tenía mucha diferencia, dicen quienes supieron de ese contacto inicial.

Paulina Nuñez, en todo caso, mantuvo la idea de acercar posiciones con sus pares de oposición. Junto a Iván Moreira (UDI), la líder de la testera de la Cámara Alta sostuvo contactos con interlocutores de la oposición como Paulina Vodanovic, presidenta del PS, Pedro Araya o incluso Beatriz Sánchez, del Frente Amplio.

Y si bien no logró aplazar la votación del pasado miércoles, Núñez anotó su primera victoria este miércoles al torcerle la mano a Quiroz y entablar una mesa negociadora con la oposición.

En el Senado se valoró el logro de lo que hasta el momento parecía imposible: sentar en la misma mesa a Quiroz para negociar con la oposición.

Paulina Vodanovic (PS), Yasna Provoste (DC), Claudia Pascual (PC) y Loreto Carvajal (PPD) asistieron por el lado de la oposición. Por el oficialismo, estuvo Moreira y Javier Macaya (UDI), presidente de la Comisión de Hacienda del Senado.

Tras la cita, la timonel del Senado valoró el encuentro señalando que “este proyecto de reconstrucción contempla diversas medidas y no tengo ninguna duda de que en varias de ellas lograremos acuerdos que nos permitirán alcanzar una mayoría aún más amplia que los 26 votos que ya sabemos existen en el Senado”.

De todas formas, tanto en la oposición como en el oficialismo las expectativas son bajas ya que un acuerdo, por el momento, asoma como imposible.

Las razones para dudar de un posible entendimiento entre el Ejecutivo, el oficialismo y las fuerzas opositoras a Kast son variadas. La semana pasada las bancadas del Socialismo Democrático y del Comité Unido (FA, PC y DC) sostuvieron una ronda de reuniones con Jorge Quiroz en el Senado. La dinámica fue un intercambio de documentos; primero la oposición con sus peticiones, luego el secretario de Estado con el listado de qué está dispuesto a negociar. El ejercicio no prosperó, dicen quienes participaron.

¿La razón? Quiroz se limitó a comunicar de forma escueta que el Gobierno estaba dispuesto a ceder en pocos aspectos de la megarreforma: la cantidad de años de la invariabilidad tributaria, acotar el crédito al empleo y reformulación a la franquicia Sence (que antes el Ejecutivo buscó eliminar por completo).

También está el hecho que el titular de Hacienda no se ha mostrado abierto a este tipo de instancia. En cambio, el ministro se ha mostrado más interesado en la negociación uno a uno.

De hecho, según comenta voces del Senado, a los invitados a la mesa les sorprendió la asistencia del principal ministro del Gabinete de Kast.