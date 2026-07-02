“No ayuda en nada”: presidenta del Senado critica posible acusación constitucional contra Trinidad Steinert

Núñez hizo un llamado a la clase política para “concentrarse en los problemas reales de las personas”.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, criticó que se esté planteando la posibilidad de presentar una acusación constitucional en contra de la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

Varias figuras de la oposición abordaron esta opción a raíz del dictamen de Contraloría que consignó que la exsecretaria de Estado “se excedió en sus atribuciones” al solicitar un oficio reservado a la Policía de Investigaciones (PDI) sobre el traslados de funcionarios a otras zonas.

En un punto de prensa que encabezó tras sostener una reunión con con representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Núñez abordó la reacción de la oposición a dicho documento y afirmó que “hay que concentrarse en los problemas reales de las personas“.

“Si hay algo que se repitió desde el oficialismo y desde la oposición, por muchos de nosotros cuando tuvimos hace un par de días pronunciarnos respecto a la acusación del exministro Grau, fue que hay que concentrarse en los problemas reales de las personas“, agregó.

Ante una posible acusación constitucional contra Steinert, la presidenta del Senado expresó que seguir utilizando dicha herramienta, “no ayuda en nada para que podamos sacar adelante, y responder, y ponernos de acuerdo y lograr responder, insisto, sobre todo en estos meses, a esas necesidades”.

Por lo mismo espera que “las mismas voces, sobre todo de la oposición, que dijeron que no era tiempo de acusaciones, hoy día no se cambien rápidamente la chaqueta ahora de haberse producido el resultado de la acusación del exministro Grau“, cerró.