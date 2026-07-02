Arrau aborda dictamen de Contraloría sobre Steinert y reconoce: “En materia investigativa hay otros organismos que son los encargados”

El informe del ente fiscalizador determinó que Trinidad Steinert faltó a su “deber de abstención” al requerir información detallada a la PDI.

Luego de que la Contraloría dictaminara que la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert (IND), excedió sus funciones al solicitar información detallada a la PDI sobre el traslado de un grupo de funcionarios, su predecesor, Martín Arrau (Partido Republicano), se pronunció al respecto.

El organismo liderado por Dorothy Pérez respondió a un requerimiento de parlamentarios oficialistas. En el informe se determinó que Steinert faltó a su “deber de abstención” al requerir información en detalle y el fundamento del traslado de funcionarios policiales, que habían trabajado con ella cuando lideraba una investigación como fiscal en la Región de Tarapacá.

Al ser abordado por la prensa en la entrada del ministerio, Arrau aclaró que no emitiría juicios sobre el informe de la Contraloría y luego sostuvo: “Nosotros valoramos mucho la labor que realizó la exministra Steinert, la labor que realiza Contraloría, y en lo propio, por supuesto, que revisamos estos informes y hemos sido extremadamente cuidadosos en mantener el rol de coordinación estratégica que le da la ley al Ministerio de Seguridad Pública, y así se lo hemos manifestado al señor fiscal nacional, a los jefes de las policías. Nosotros estamos en ese rol de coordinación estratégica, de apoyo, de supervisión en muchas cosas, pero efectivamente en materia investigativa hay otros organismos que son los encargados“.

Arrau, no obstante, evitó responder si Steinert se excedió en sus facultades. Por otra parte, valoró que el informe haya descartado vulneraciones y una supuesta disolución de la Unidad de Análisis Estratégico. “Nos da tranquilidad porque efectivamente el informe de Contraloría es claro”, dijo.

“Voy a agradecer lo que hizo ella y los subsecretarios anteriormente. En lo particular, es siempre, como lo hemos hecho, ser muy cuidadosos del mandato legal”, añadió. Asimismo, se mostró dispuesto a asistir a una comisión investigadora si es que los diputados deciden levantar una sobre este asunto.