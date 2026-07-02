El plan busca reforzar la protección de la infancia y mejorar la respuesta del Estado, en un contexto donde cerca del 25% de niños y adolescentes vive en situación de pobreza.

Con el objetivo de reforzar las políticas dirigidas a la infancia, el Gobierno anunció una serie de acciones destinadas a mejorar la protección de niños, niñas y adolescentes, en un contexto marcado por las altas cifras de pobreza que afectan a este grupo de la población.

El anuncio fue realizado por la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Wulf, quien advirtió que cerca del 25% de los niños y adolescentes en Chile vive en situación de pobreza, una realidad que, según señaló, exige una respuesta coordinada entre las distintas instituciones del Estado.

Uno de cada cuatro niños vive en pobreza: Gobierno lanza plan para enfrentar la realidad

Entre las iniciativas dadas a conocer se contempla un fortalecimiento de los programas de apoyo a la infancia, una mayor coordinación entre los organismos públicos y nuevas estrategias orientadas a prevenir situaciones de vulneración de derechos.

La autoridad explicó que estas medidas buscan entregar una respuesta más oportuna a las familias, especialmente en aquellos casos donde existen mayores niveles de vulnerabilidad social, promoviendo además un trabajo conjunto con municipios y gobiernos regionales.

Asimismo, Wulf enfatizó que el bienestar de niños, niñas y adolescentes requiere un enfoque integral, considerando aspectos como el acceso a educación, salud, protección social y entornos seguros para su desarrollo.

El plan también contempla mejorar la articulación entre las instituciones que forman parte del sistema de protección, con el propósito de detectar tempranamente situaciones de riesgo y entregar una atención más eficiente a quienes lo requieran.

Desde el Ejecutivo señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia de largo plazo para fortalecer las políticas públicas destinadas a la infancia, poniendo el foco en la prevención y en el acompañamiento de las familias.