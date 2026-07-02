Kast llama al oficialismo a “poner foco en las urgencias” y no descarta futura coalición

El mandatario recordó que en los próximos años no habrá elecciones, por ende instó a las filas oficialistas a no “dejar pasar esta gran oportunidad”.

PRESIDENCIA.

En el cierre de su gira internacional que culminó este jueves en Uruguay, el presidente José Antonio Kast abordó la posibilidad de que las fuerzas que apoyan su Gobierno conformen una coalición política y cuánto está dispuesto el Ejecutivo a ceder en la tramitación de su megarreforma en el Senado.

Requerido por la prensa nacional que lo acompañó en la gira, el mandatario se pronunció sobre las tensiones entre Chile Vamos y el Partido Republicano que se han visto en estas últimas semanas a raíz de la acusación constitucional contra Nicolás Grau y la megarreforma. “Lo que hago es un llamado a poner el foco en las urgencias que tenemos, que son en temas de seguridad y en temas de empleo”, instó.

“¿Es legítimo el debate político dentro de los partidos que ayudan y colaboran con el gobierno? Es legítimo. Siempre en el marco del respeto, de mirar el bienestar, el futuro y considerando que en los próximos años no tenemos actos electorales. Por lo tanto, no podemos dejar pasar esta gran oportunidad que tenemos. Y por eso tenemos que focalizarnos en temas de seguridad, control de la delincuencia (…) Todo eso requiere una mirada en conjunto que incluso trasciende a los partidos políticos que sustentan al gobierno“, advirtió.

Junto con expresar su voluntad de abrir una mesa de diálogo entre los partidos, Kast manifestó que “los debates políticos muchas veces nos desvían del eje principal”. Ante la consulta sobre si cree necesaria una coalición, el mandatario recordó que el gabinete incluía fuerzas de centroderecha y de centroizquierda. “Eso habla de que para nosotros el resultado para nuestra nación es más importante que un debate político. Y ya vendrá tiempo de ver si algunos de estos partidos constituyen una alianza, una coalición. Lo importante hoy día es sacar adelante a Chile de estas urgencias que lo afectan”, cerró.

Megarreforma e invariabilidad tributaria

Kast también fue consultado sobre cuánto está dispuesto a ceder el Ejecutivo en el debate sobre la megarreforma en el Senado. Al respecto, el jefe de Estado invitó a los parlamentarios a plantear sus propuestas “lo más pronto posible”.

“Todas las propuestas van a ser analizadas por los equipos de gobierno y después de eso queremos avanzar rápidamente en las distintas comisiones porque la urgencia está ahí. La ciudadanía lo que está esperando es una reacción rápida del gobierno y del mundo legislativo y esperamos estar a la altura. Invitamos a todos los parlamentarios a tener ese sentido de urgencia, porque lo que se ha hecho en los últimos 10 años claramente no fue en la dirección que todos esperaban porque no hubo crecimiento y aumentó el desempleo”, añadió.

Respecto de hasta que punto están dispuestos a modificar la invariabilidad tributaria contenida en el proyecto, Kast hizo ver que los equipos de Hacienda están viendo la forma de “combinar el monto de la inversión con el plazo de invariabilidad para que haya certeza” y apuntó a que “los inversionistas extranjeros lo que buscan más que los porcentajes tributarios es certeza en el tiempo. Esas inversiones tienen que permitir también que los inversionistas nacionales no se sientan desprotegidos por el nivel de inversión que va a llegar”.