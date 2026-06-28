Criteria: aprobación de Kast se mantiene estable y Gustavo Gatica es el diputado mejor evaluado

La encuesta también abordó la opinión de la ciudadanía sobre la AC contra Grau y la percepción del impacto que podría tener la megarreforma.

Este domingo se dio a conocer una nueva versión de la encuesta Criteria, en la cual se evidencia que la percepción sobre el presidente José Antonio Kast se mantiene estable y no presenta variaciones.

La aprobación del mandatario se mantuvo en 39%, lo cual se ha repetido en tres semanas consecutivas. Por otro lado, su desaprobación tampoco varió en comparación con la medición anterior y se situó en 51%.

Aprobación de Kast según Criteria.

Evaluación de diputados

Sobre el nivel de conocimiento que existe sobre los diputados, Pamela Jiles lidera con 90%, seguida por Jorge Alessandri (74%), Ana María Gazmuri (72%) y Gonzalo Winter (69%).

En evaluación positiva, entre los diputados con más de 30% de conocimiento, Gustavo Gatica encabeza con 63%, seguido por Ignacio Achurra (60%), Jorge Alessandri y Francisco Orrego (ambos 56%).

En contraparte, los parlamentarios con valoraciones más bajas son Pamela Jiles (45%), Daniel Manouchehri (44%) y Diego Schalper (42%).

Qué opina la ciudadanía sobre la AC contra Grau

Sobre la acusación constitucional contra Grau, un 32% de los encuestados está de acuerdo, un 27% en desacuerdo y un 41% no tiene una posición clara.

Por sector, la derecha respalda mayoritariamente la acusación (49%), la izquierda la rechaza (57%) y entre quienes no se identifican con ningún sector predomina la indefinición (60%).

Respecto a las acusaciones constitucionales en general, un 58% considera que se han transformado en una herramienta de disputa política. Un 71% señala que llaman la atención pero no resuelven los problemas de fondo, un 62% afirma que desvían al Congreso de los temas importantes y un 45% cree que suelen presentarse sin fundamentos sólidos.

Finalmente, la encuesta Criteria abordó la tramitación del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, también conocido como megarreforma, donde un 40% considera que los efectos de la iniciativa serán más bien positivos para el país, mientras que la percepción negativa sube a 36% (+2 puntos) y el grupo sin postura definida baja a 24% (-2 puntos).

Sobre la percepción de quiénes serán los principales beneficiarios, un 46% (-3 puntos) cree que el proyecto favorece principalmente a los sectores de mayores ingresos y un 37% (+2 puntos) que apunta a la creación de empleos