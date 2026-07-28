Todo lo que se sabe de la muerte de carabinero en comisaría de La Serena

La Prefectura de Coquimbo emitió una declaración pública con los detalles de la investigación que se lleva a cabo.

Durante la madrugada de este martes se confirmó la muerte de un carabinero en las dependencias de la Sexta Comisaría Las Compañías, ubicada en la ciudad de La Serena, en la Región de Coquimbo.

En medio de las primeras informaciones que se daban a conocer, la Prefectura de Coquimbo emitió una declaración pública en la que entregaron detalles del deceso del uniformado.

En el documento precisaron que su fallecimiento ocurrió durante la entrega de un arma dentro del recinto policial. Por causas que se investigan, esta se accionó, quitándole la vida al funcionario policial.

Como parte del protocolo, todos los antecedentes de la muerte del carabinero en esta comisaría fueron entregadas a la Fiscalía Militar, la cual estará a cargo de dirigir las diligencias para esclarecer cómo ocurrió el fatal incidente.

“Frente a esta irreparable pérdida, expresamos las más sinceras condolencias y sentimientos de pesar a la familia, seres queridos, compañeros de labores y a toda la comunidad institucional, reafirmando el compromiso de brindar el apoyo y acompañamiento que este difícil momento requiere”, señaló la Prefectura de Coquimbo en su declaración.

Por último, la institución reiteró “nuestro profundo pesar por la partida que constituye una pérdida que afecta a toda la familia de Carabineros de Chile”.