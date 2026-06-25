AC contra Grau en el Senado pone a prueba el liderazgo de Arturo Squella en Republicanos

El senador por Valparaíso y presidente del Partido Republicano tendrá la compleja misión de contener a su bancada parlamentaria si, como es probable, la AC contra Grau se rechaza con votos de RN.

El próximo martes 30 de junio se someterá a votación la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau en el Senado. La decisión que adopte la Cámara Alta no sólo repercutirá en el futuro del ex jefe de la billetera fiscal, sino que también en los ánimos del oficialismo. Y quien surge como uno de los protagonistas en ese escenario es el senador Arturo Squella, presidente del Partido Republicano.

El libelo, presentado por la bancada libertaria en conjunto con diputados republicanos, tensionó la relación en el oficialismo. Esto, luego de que sectores de Renovación Nacional y Evópoli anunciaran su voto en contra. La negativa a apoyar el libelo desató la molestia de la bancada republicana, que no escatimó en críticas a Diego Schalper, jefe de bancada de RN.

La polémica siguió escalando hasta llegar a La Moneda. Tras una serie de intercambios entre Schalper y los diputados del Partido Republicano Agustín Romero y Benjamín Moreno, la presidenta de RN realizó un reclamo formal ante el biministro Claudio Alvarado en el comité político del lunes. La senadora exigió respeto para su partido y sus decisiones.

Squella, en tanto, se comprometió a hablar con Romero para evitar nuevos episodios. Tras la reunión, de hecho, el senador por Valparaíso se mostró públicamente en desacuerdo con las expresiones ocupadas por el diputado de su partido. “El comportamiento de determinadas personas (del partido) no lo respaldamos ni destacamos”, sostuvo el líder de Republicanos en un punto de prensa junto a los otros presidentes de partidos oficialistas.

El problema para Squella es que lo más probable es que el próximo martes la acusación contra Grau se rechace con votos de RN y Evópoli, lo que podría desencadenar un nuevo fuego cruzado.

Fuentes de RN sostienen a EL DÍNAMO que existe confianza en Squella y su manera de conducirse como timonel de partido. De hecho, destacan que es uno “de los pocos republicanos” que ha entendido la responsabilidad que significa ser parte del partido del presidente.

De momento, destacan en Chile Vamos, fue una buena señal que tras la aprobación de la AC en la Cámara no existiera un nuevo cruce entre Romero y los diputados RN que votaron en contra. Pero la desconfianza surge a raíz de un eventual rechazo del libelo. “Van a buscar a quién culpar y nosotros no vamos a aguantar nuevas faltas de respeto”, dice bajo reserva un dirigente de RN.

Las miradas apuntan especialmente a Romero, quien el miércoles tuvo un nuevo encontrón con Ximena Ossandón (RN), vicepresidenta de la Cámara. Durante la discusión del proyecto de ley de encapuchados, el diputado republicano utilizó el calificativo de “humanoides” refiriéndose a quiénes cometen delitos cubriendo su rostro. Rápidamente Ossandón lo llamó al orden y mandató a la secretaría de la Cámara quitar del acta las palabras del repubicano. Romero, sin embargo, la desafío: “Yo trato como quiero, y si no, me llevan a Ética”.

Días antes, la comisión política de RN advirtió la situación con un duro comunicado que apuntaba a los diputados republicanos. “Condenamos el trato hostil y agresivo que parlamentarios y dirigentes del Partido Republicano han dirigido contra miembros de nuestro partido. Estas conductas son inaceptables entre fuerzas políticas que respaldan a un mismo gobierno y constituyen una afrenta a la unidad que Chile exige”, decía la misiva.