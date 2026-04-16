Republicanos y doble sueldo fiscal de jefa de gabinete de Kast y asesores de La Moneda: “No hay impedimento”

Catalina Ugarte, jefa de gabinete del mandatario, además es concejal de Las Condes, misma situación que el principal asesor del ministro De Grange, Cristóbal de la Maza.

El senador Arturo Squella, timonel de Republicanos, salió en defensa de Catalina Ugarte, jefa de gabinete del presidente José Antonio Kast, quien además es concejal de Las Condes, descartando que exista alguna irregularidad en que reciba una doble remuneración del fisco.

Según precisó The Clinic, se esperaba que Ugarte y el concejal Cristóbal de la Maza, principal asesor del ministro Louis de Grange, oficializaran este jueves su renuncia al concejo municipal de Las Condes, lo que finalmente no se materializó, a pesar del compromiso de ambos de hacerlo.

Esto generó la molestia transversal de los ediles, especialmente en el caso de Catalina Ugarte, quien tiene esta “doble militancia” desde el triunfo de José Antonio Kast en las urnas, como parte del equipo del presidente electo.

“Aquí hay dos concejales que, según indicación del presidente, deberían renunciar, como al concejo están faltando hace varias semanas“, reclamó el concejal RN Luis Hadad.

Sin embargo, el concejal Cristóbal de la Maza explicó al medio las razones para no concretar su salida del municipio, apuntando a que otras autoridades que se desempeñan como asesores del Segundo Piso de La Moneda, los consejeros regionales Álvaro Bellolio, Ignacio Dülger y Víctor Valdés, tampoco han renunciado a esta “doble militancia”. A ellos se suma Felipe Serey, jefe de asesores del Mineduc.

“No queremos ser los únicos que renunciemos y que todo el resto no lo haga. La presión ha sido súper alta contra nosotros y no contra otras personas que tienen cargos más importantes de representación y que están en el Gobierno, como los cores de la Región Metropolitana”, declaró De la Maza.

Los concejales de Las Condes reciben una remuneración de $1.085.932, pero en el caso de Catalina Ugarte se redujo a $361.977 por sus constantes inasistencias al concejo, mientras que por ser jefa de gabinete de Kast percibió un sueldo de $6.066.667.

Republicanos defiende doble remuneración de asesores de La Moneda

Ante esta controversia, que se originó por el anuncio del propio presidente Kast de no tener funcionarios de Gobierno recibiendo doble remuneración estatal, que hasta ahora no se ha cumplido, el timonel de Republicanos defendió a los involucrados.

“No hay ningún impedimento en que una persona que ejerce o que forma parte de un concejo, y que recibe una dieta por lo mismo, ejerza un trabajo y una responsabilidad determinada”, apuntó Arturo Squella.

El senador aseveró que el Estado está “lleno” de este tipo de casos, “porque se trata de personas que los convoca desde su formación en adelante el servicio público, y es muy natural que se hace incompatible por un tema de tiempo. Sería el único impedimento”.

Consultado sobre el estándar que el propio presidente Kast autoimpuso, Squella explicó que el gobernante quería que “exista una concentración máxima en sacar adelante las tareas que tenemos para superar las crisis”.