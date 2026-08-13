Parisi entra en modo presidencial: anunciará seremis en septiembre y quiere conformar gabinete desde Republicanos al PPD

El excandidato presidencial también anunció que dará a conocer sus potenciales ministros y subsecretarios en los meses siguientes. “Quiero que la gente diga, ‘ah, ya, estas son las personas’. Y si alguien está malo, prefiero saberlo antes y lo cambiamos antes”, justificó.

Poco más de tres años quedan para que Chile vuelva a tener una elección presidencial, pero Franco Parisi (PDG) ya entró en la carrera. En un conversatorio organizado por la Universidad del Desarrollo anunció que independientemente de si es candidato presidencial —pues su colectividad debe ratificarlo— el Partido de la Gente ya tiene una hoja de ruta para llegar a La Moneda que iniciará el próximo mes.

Ante la consulta del director del Centro de Políticas Públicas, Gonzalo Müller, sobre cómo iba a prepararse estos tres años en vista del desgaste que genera una candidatura anunciada con tanta anticipación, Parisi respondió: “Yo creo que va a ser toda la elección va a ser muy dura. Lo más probable será (la candidatura de Gabriel) Boric. Pero quien adelantó esta campaña —yo tengo que ser ratificado, es todo un proceso— fueron dos factores: Kast, con un comienzo muy dubitativo, donde se nos dijo que eran expertos en seguridad y no tenían ni siquiera ministro de Seguridad. Y eso mató la ilusión. Segundo, el bencinazo”.

A juicio de Parisi el alza de las bencinas propició la sensación en la ciudadanía de que “el gobierno de Kast no me va a cuidar por ningún motivo” y que también las apariciones públicas de Boric, como la última en la que reconoció errores de diseño en su gabinete inicial, “adelantan todos estos procesos”. “Así que vamos a tener varios candidatos corriendo desde allá. (Johannes) Kaiser, Boric y supuestamente mi persona con el PDG, que eso tiene que ser ratificado“, reconoció.

Seremis en Antofagasta y un gabinete del Partido Republicano al PPD

Sin embargo, Parisi no solo adelantó quienes podrían adentrarse en la carrera presidencial, sino que dio a conocer los pasos que seguirá la tienda que fundó. “Nosotros estamos construyendo ahora la gobernanza, ojalá de nuestro gobierno, de abajo hacia arriba. Regionalmente, partiendo con Antofagasta, vamos a nombrar a nuestros potenciales seremis a partir del próximo mes, Y de ahí vamos a tener los delegados provinciales y presidenciales. Cada mes vamos a estar mostrando a nuestro estamento”, dijo

“Paralelamente vamos a estar mostrando a nuestro grupo de Alabama, que van a ser nuestros potenciales ministros y subsecretarios. Porque ahora los chilenos y las chilenas no te van a aguantar el ‘que te voy a sorprender’. ¿Se acuerdan cuando decía eso Kast?”, añadió.

Junto con defender este diseño para “dar pruebas de solvencia”, descartó quedarse en Estados Unidos y reaparecer en marzo de 2029. “Yo no quiero eso. Quiero que la gente diga, ‘ah, ya, estas son las personas’. Y si alguien está malo, prefiero saberlo antes y lo cambiamos antes”, justificó.

Al ser consultado sobre cuál sería su “Congreso ideal” y cómo combatir la fragmentación política, Parisi sostuvo que estaba a favor de las elecciones legislativas de media temporada. “Si el Presidente lo está haciendo bien, va a ganar mayoría en el Parlamento. Y si el Presidente lo está haciendo mal, va a perder mayoría en el Parlamento”, argumentó.

“¿Qué es lo que nosotros vamos a tratar de hacer? Nosotros somos un partido de centro. Si somos gobierno, vamos a tener un gabinete político que va a estar matizado desde el Partido Republicano hasta el PPD. Y estoy en esa cruzada. Tengo la mejor canciller en el parlamento, mi hermana Zandra”, anunció.

Por otra parte, Parisi pronosticó que en las siguientes elecciones el PDG conseguirá 30 diputados y cinco senadores. También descartó disminuir el número de parlamentarios, “porque si no, vamos a volver al binominal”.

Parisi: la megarreforma “va a tener un efecto muy menor en la economía”

El excandidato presidencial y tercera mayoría en la elección pasada también dio su parecer sobre la Ley de Reconstrucción Nacional, también llamada megarreforma, que el Gobierno aprobó en el Congreso. “Va a tener un efecto muy, muy menor en la economía chilena. Mayoritariamente son cambios ideológicos y yo los comparto, como bajar el impuesto a las empresas”, reflexionó.

Pese a este juicio, Parisi defendió que el PDG diera su apoyo a este proyecto en la Cámara de Diputados. “Uno, porque había que apoyar al gobierno porque si no se podía dar una situación de inestabilidad política (…) Pero además, habían algunos aspectos que nosotros, pensando que ojalá y estamos trabajando para aquello, seamos gobierno a partir del 2030, había una acápite muy interesante en esta ley de reconstrucción, que era la integración tributaria”, explicó.

También relató que la idea de reponer el Fondo de Utilidades Tributables (FUT) que Quiroz desechó, será su “caballito de batalla” para la elección del 2029. “Creemos que la ley de reconstrucción es una medida más ideológica que efectiva. Pero es perfectible, ojalá, si nosotros llegamos a ser gobierno. Eso va a permitir que vamos a generar una gran cantidad de empleo. Nosotros estamos estimando que con la medida que nosotros proponíamos del FUT nacional habríamos generado fácilmente 300 a 450 mil empleos productivos en todos los sectores y particularmente en el minero”, aseveró.