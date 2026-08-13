Kast deja atrás descoordinación entre Quiroz y Alvarado por requerimiento: “Está todo aclarado”

La presentación de un requerimiento ante el TC dejó ver un quiebre entre los titulares de Hacienda e Interior.

AGENCIA UNO

El presidente José Antonio Kast se refirió a la polémica generada por la descoordinación al interior del Ejecutivo que dejó ver el biministro Claudio Alvarado, quien reconoció que no fue notificado de la presentación de requerimiento por parte de La Moneda ante el Tribunal Constitucional, en el marco del despacho de la megarreforma del Congreso.

Claudio Alvarado declaró cuando fue consultado por la prensa sobre esta presentación en el TC que “esa es una información que yo no la tenía, por lo tanto, no me voy a referir a las cosas que no dispongo información”.

El biministro de Interior y Segegob posteriormente agregó “a alguien simplemente se le pasó tomar el teléfono y avisar que ingresamos el requerimiento”.

Esto generó la respuesta de su par de Hacienda, Jorge Quiroz, quien le espetó que “no es mi responsabilidad tener que estarme haciendo cargo de informar a cada una de las personas”.

Sin embargo, el presidente José Antonio Kast dio por superado el conflicto desde Talca, aseverando que está “todo absolutamente aclarado”.

“Aquí estamos con el ministro Alvarado, y estamos ahora a la espera de los resultados de lo que determine el Tribunal Constitucional, siguiendo la institucionalidad vigente, que siempre hemos señalado”, precisó el mandatario.

Kast agregó que “estamos muy contentos de haber cerrado una etapa, y ahora enfrentamos una nueva etapa, que es el tema de las inversiones, el tema del empleo y el tema de la seguridad”.