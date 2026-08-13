Los detalles que se conocen del programa que grabó el PDG en el Congreso y emitirán en YouTube

El primer capítulo se grabó el lunes y se espera que debute en los próximos días.

El Partido de la Gente (PDG) prepara una nueva estrategia comunicacional, el cual incluirá un nuevo programa que se emitirá a través de YouTube, el cual será conducido por la diputada Pamela Jiles.

La particularidad de la apuesta es que se grabará en el mismo Congreso, precisamente en la sala utilizada por el comité parlamentario de la colectividad.

En cuanto al contenido del programa, según detalló Emol, serían entrevistas a integrantes de la bancada con quienes abordarán aspectos personales, experiencias de vida y temas completamente alejados de la contingencia.

El primer episodio, que se grabó el pasado lunes, contó con el diputado Guillermo Valdés como invitado. En un principio se buscaba que se emitiera en vivo a través de YouTube, pero dificultades técnicas obligaron a cambiar los planes. Actualmente está siendo editado y se espera que debute en los próximos días.

El único obstáculo que enfrentaría el nuevo programa del PDG es en caso de que empiece a generar monetización. Según conocedores de la administración del Congreso, mientras esto no ocurra, las grabaciones en dependencias de la sede parlamentaria no tendría inconvenientes y formaría parte de las atribuciones de los comité.

En caso contrario, la grabación deberá llevarse a cabo en otras dependencias ya que las restricciones impiden el uso de infraestructura financiada con recursos públicos para actividades que puedan generar ingresos.