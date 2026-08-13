Natalia Duco colma la paciencia de La Moneda y deja el Ministerio de Deporte

La última controversia por mal uso de vehículo fiscal para ir a una celebración, sentenció el futuro de la ex deportista en el Gabinete.

AGENCIA UNO

El Gobierno de José Antonio Kast enfrenta una nueva crisis en el Gabinete, luego que se le solicitara la renuncia a Natalia Duco como ministra del Deporte y a Andrés Otero como subsecretario, a la luz de las últimas polémicas protagonizadas por la ex lanzadora de bala.

La controversia que sentenció su permanencia como secretaria de Estado fue la investigación que lleva adelante la Contraloría General de la República, por mal uso de vehículo fiscal para asistir a una celebración.

Según la respuesta del Ministerio del Deporte a la Contraloría, Duco se trasladó en el automóvil para concurrir a una reunión de trabajo en un domicilio de Vitacura. Sin embargo, La Tercera compartió un registro del evento, el cual consistía en un festejo con karaoke y asado, como parte de una reunión de camaradería.

En vista de esta situación, Natalia Duco fue citada de urgencia a La Moneda para explicar lo ocurrido, ya que lo relatado al organismo contralor no se condice con los registros compartidos y el afiche que invitaba a la actividad.

El convulsionado paso de Natalia Duco por el Gobierno

El aterrizaje de Natalia Duco al Ministerio de Deporte estuvo marcado por una serie de polémicas, ya que en febrero de 2026, prometió privilegiar los espectáculos deportivos por sobre otro tipo de eventos en el Estadio Nacional, afirmando que “el deporte va a ir siempre por sobre las otras cosas”.

Esta postura se puso a prueba pocos meses después con la polémica por el eventual concierto de BTS en el recinto, que derivó en julio de 2026 en un giro del Gobierno: la apertura a autorizar shows en el Estadio Nacional, acompañada del anuncio de multas a productoras que vendieran entradas sin permiso.

En abril de 2026, una definición suya sobre las “prioridades” del Ministerio del Deporte generó una ola de reacciones en redes y medios, luego de que declarara: “Si uno va fea, perdiste”, frase que fue ampliamente comentada y criticada.

La gestión de Ducó también estuvo marcada por el impacto de los recortes presupuestarios del Presupuesto 2026 en su cartera. En mayo, se reportó la cancelación de los Juegos Nacionales y Paranacionales como consecuencia directa de esta situación, decisión que la ministra debió justificar públicamente.

En junio presentó junto al presidente Kast un plan de infraestructura deportiva, del cual ella misma salió a aclarar que “no es un traje a la medida de la U”, buscando despejar críticas sobre un eventual favorecimiento a un club en particular.

Durante agosto, funcionarios del Instituto Nacional de Deportes (IND) declararon “alerta institucional” y arremetieron contra una reforma impulsada por la ministra Natalia Duco, evidenciando tensiones internas entre su cartera y el organismo técnico del deporte.