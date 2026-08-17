“Es necesario una coalición fuerte”: las primeras declaraciones de Gael Yeomans tras vencer en elecciones internas del FA

La diputada remarcó que buscará ser la presidenta de todo el partido y que buscarán establecer como sello el estar en la calle.

La diputada Gael Yeomans se impuso a Constanza Martínez en las elecciones internas del Frente Amplio (FA), por lo que asumirá como la nueva presidenta de la colectividad, donde buscará desmarcarse de su predecesora.

En su primera entrevista como timonel destacó que busca ser la presidenta de todo el partido, además de formar una oposición cohesionada con una propuesta política a largo plazo que incluya desde el PC hasta la DC.

“Nos interesa mucho que el partido esté en la calle, esté en terreno, eso debe ser un sello“, aseveró la parlamentaria. Consultada sobre si este es un giro a la izquierda del FA, Yeomans recordó que en el Congreso Ideológico determinaron buscar “articular los esfuerzos en una alianza más grande. De hecho, dentro de la campaña lo propuse directamente, el construir una coalición progresista que incorpore a todos los actores políticos y a los partidos que son parte del progresismo y también al mundo social”.

En esa misma línea indicó que “creemos que es necesario una coalición fuerte que enfrente al gobierno de José Antonio Kast y los retrocesos que vemos, que son peligros para las personas, pero también que presente una propuesta. Eso es lo que más nos interesa, porque el proyecto debe visibilizarse y la gente debe conocer cuáles son las alternativas a lo que ha propuesto el Partido Republicano”.

Por lo mismo, Gael Yeomans busca armar “una propuesta que sea para 10, 15 años, ni siquiera una propuesta para un próximo gobierno”.