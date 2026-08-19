“Apreciación injusta y sin fundamentos”: Chile Vamos rechaza informe de comisión de la Cámara por el 18-O que apunta a Piñera

RN recalcó el apego a la ley del exmandatario, mientras que la UDI cuestionó que la instancia parlamentaria “termine su trabajo sin responsables concretos”.

Los partidos que integran Chile Vamos rechazaron de manera categórica el informe despachado por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el 18-O, en el que se apunta a “excesivos incumplimientos” del gobierno de Sebastián Piñera para enfrentar los hechos de violencia.

A través de una declaración pública, Renovación Nacional cuestionó “lo señalado por la comisión investigadora, que atribuye al gobierno del presidente Sebastián Piñera una supuesta falta de voluntad para enfrentar la violencia”.

En el texto, la colectividad en la que militó el exmandatario aseveró que “se trata de una apreciación injusta y sin fundamentos que desconoce las condiciones extremas en que debió actuar el Estado de Chile en el año 2019. Los chilenos no olvidan que durante meses grupos violentistas incendiaron estaciones del metro, iglesias, edificios públicos y comercios. Saquearon fuentes de trabajo, atacaron a carabineros y sometieron a miles de familias al miedo y la extorsión”.

“El presidente Piñera enfrentó esa crisis política con una convicción clara. El orden debía ser restablecido dentro del estado de derecho“, añadió.

En esa línea, recalcó que presentar como una señal de debilidad el apego a la ley por parte de Piñera, revela “una comprensión profundamente equivocada de cómo se ejerce el poder en una sociedad libre y democrática“.

UDI también cuestionó informe sobre el 18-O

En tanto, desde la Unión Demócrata Independiente (UDI) también se rechazaron las conclusiones de la comisión que indagó los hechos ocurridos durante el estallido social.

Al respecto, la tienda gremialista apuntó que “sin identificar a ningún instigador de la violencia ni rastros de financiamiento, optó por apuntar al expresidente Sebastián Piñera“, según informó La Tercera.

“Es inaceptable que una instancia parlamentaria termine su trabajo sin responsables concretos y, en cambio, utilice sus conclusiones para hacer política e intentar manchar el legado de quien fue dos veces Presidente de Chile elegido democráticamente”, recalcó.

“No vamos a permitir que se utilice el dolor de las víctimas ni la institucionalidad del Congreso para enlodar la memoria de Sebastián Piñera“, añadió la UDI, que adelantó que el informe será rechazado en la Sala de la Cámara.

Por su parte, desde Evópoli rechazaron “categóricamente las conclusiones (del informe) de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados y cualquier intento de cuestionar al presidente Sebastián Piñera por las decisiones que tomó durante el 18-O“.

“Chile vivió uno de los momentos más difíciles de nuestra historia reciente, marcado por una violencia inédita”, apuntó la colectividad.

El reporte sobre lo ocurrido en el estallido social fue aprobado por ocho votos contra cuatro. La comisión la integraron los diputados Enrique Bassaletti (indep.-republicano), Sergio Bobadilla (UDI), Hans Marowski (libertario), Cristóbal Martínez (UDI), Javier Olivares (PDG), Alejandro Riquelme (republicano), Javiera Rodríguez (republicana), Francisco Orrego (RN), Jorge Díaz (DC), Daniel Manouchehri (PS), Lorena Pizarro (PC) y Consuelo Veloso (FA).