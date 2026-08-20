Ejecutivo estudia opción de llamar a plebiscito si el Congreso rechaza la reforma de seguridad

La posibilidad de no lograr los votos necesarios en el Senado para la aprobación de la reforma constitucional de seguridad presentada por el Ejecutivo es un tema de discusión al interior del oficialismo, por lo que desde La Moneda se estaría planteando la posibilidad de llamar a un plebiscito, para que sea la ciudadanía la que se pronuncie sobre la materia.

Dicha opción ha adquirido mayor fuerza en la medida que, en la actualidad, el proyecto cuenta con el apoyo de 26 senadores, pero para su aprobación requiere de 4/7 de los legisladores de la Cámara Alta, es decir, 29 parlamentarios.

Frente al eventual rechazo de la iniciativa, lo que llevaría a que la propuesta se deba archivar durante un año, en el Palacio de Gobierno se está analizando la posibilidad de convocar a un plebiscito, ya que la Constitución contempla esta opción en los casos en que se rechace un cambio a la Carta Magna.

La opción del plebiscito sobre la reforma de seguridad

En esa línea, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, le dijo a El Mercurio que “es una opción que no se puede descartar. El sentido más profundo de la reforma es ajustar las normas a la exigencia de la ciudadanía“.

Al respecto, el medio recordó que hace unos días el ministro de Seguridad, Martín Arrau, planteó la posibilidad de preguntarle “a la gente si está de acuerdo o no en que haya más fuerza por parte de las fuerzas de orden y seguridad, que tengan más medios para combatir” aquello que le impide a la ciudadanía ejercer sus garantías fundamentales.

Este tema se aborda en el Ejecutivo desde dos perspectivas, la primera de las cuales apunta a que un plebiscito sobre la reforma de seguridad conllevaría un costo de alrededor de 12 mil millones de pesos para el Estado, en momentos en que los recursos son escasos para el fisco.

La segunda es la arista política, en que La Moneda podría aprovechar para “sacar al pizarrón” a la oposición ante el rechazo al proyecto, dada la importancia que la ciudadanía le otorga por amplia mayoría al tema de la seguridad.

Sin embargo, el tema no concita el apoyo de todos en el oficialismo, como lo manifiesta el senador de la UDI Iván Moreira, quien planteó que “pensar en un plebiscito en caso de rechazar el proyecto me parece que abre una ventana imposible de cerrar (…) No es sano para la democracia especular ni siquiera con estos escenarios. Lo que corresponde es dar el debate legislativo y respetar el resultado, principio básico de toda democracia“.

Más allá de las visiones de los partidos oficialistas, el citado medio indicó que el Ejecutivo está preparando para el próximo lunes una reunión con expertos constitucionalistas en La Moneda.