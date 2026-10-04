A no guardar el paragüas: los cuatro días de lluvia que afectarían a la RM esta semana

Un nuevo río atmosférico sería el responsable del regreso de la lluvia a la capital en los próximos días.

El sol tendrá que esperar para poder instalarse de lleno tras la llegada de la primera, porque la Región Metropolitana (RM) está lejos de despejarse por completo y mantiene espacio para la lluvia durante esta semana.

Un particular fenómeno podría llevar a que, incluso, la capital esté cuatro días seguidos con precipitaciones, según indicó Meteored, desde donde apuntan a que los mapas muestran “una tendencia a precipitaciones por sobre el promedio en la zona central”.

El pronóstico apunta a que todo comenzaría la noche del lunes 5 de octubre, donde el agua, en un principio, caería en sectores cordilleranos, pero durante la madrugada y mañana del martes 6 avanzaría hacia el valle.

“El sistema estará asociado al paso de un río atmosférico y, de acuerdo con las últimas actualizaciones, durante el martes podrían registrarse al menos dos pulsos de precipitaciones en la Región Metropolitana”, consignó el medio antes citado.

Por lo mismo, dicha jornada en la RM sería la que registraría mayor potencial de acumulación de lluvia en esta semana.

Posteriormente, se espera que entre el miércoles 7 y el jueves 8 podrían continuar las precipitaciones, pero con acumulados “más moderados” y una distribución irregular sobre la región. Es decir, no necesariamente lloverá de manera continua, sino que afectaría a sectores diferentes.