Gobierno descarta plebiscito a la reforma de seguridad y se abre a “mejorar el diseño”

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado (UDI), cerró la puerta a la opción que deslizó el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, de someter a un plebiscito la reforma constitucional de seguridad, en caso de que ésta sea rechazada en el Congreso.

Las ocho modificaciones constitucionales no encontraron eco en el oficialismo, especialmente una que crea un nuevo Estado de Excepción que faculta al Presidente de la República a decretar esta medida por 120 días prorrogables por la misma cantidad de días, sin la aprobación del Congreso, interceptar comunicaciones telefónicas, requisar bienes, disponer de las Fuerzas Armadas y restringir el derecho de reunión.

Estas disposiciones, además, requieren de la aprobación de 4/7 de los parlamentarios en ejercicio, votos con los que La Moneda no cuenta. Ante ese escenario, el senador Squella reconoció a El Mercurio que un plebiscito “es una opción que no se puede descartar” y aludió a que el ministro de Seguridad Martín Arrau (REP) planteó la posibilidad de preguntarle “a la gente si está de acuerdo o no en que haya más fuerza por parte de las fuerzas de orden y seguridad“.

Frente al Palacio de La Moneda, Alvarado rechazó esa idea. “Respecto a la pregunta vinculada al plebiscito, quiero desmentir categóricamente esa información. El Gobierno no ha pensado ni está pensando en un plebiscito”, manifestó.

Por otra parte, aseveró que la “reforma constitucional nosotros la hemos planteado pensando que es necesario habilitar instrumentos para combatir de mejor manera la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Pero también tenemos la claridad suficiente para entender que no solamente se trata de una reforma constitucional de un Gobierno, tiene que ser una reforma constitucional para Chile”.

“En ese sentido vamos a defender el propósito que nos motiva a presentar esta reforma constitucional, pero también estamos dispuestos, y lo hemos hecho siempre, a escuchar todas las propuestas, todas las miradas, todas las posiciones que permitan mejorar el diseño, fortalecer los controles y asegurar que tenga un respaldo amplio y permanencia en el tiempo“, añadió.

También, a contrapelo de Renovación Nacional, negó ausencia de trabajo prelegislativo respecto de la reforma constitucional. “Son materias conocidas y reconocidas por los parlamentarios, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Lo que ha hecho el gobierno es identificarlas, ordenarlas y darles vigencia”, zanjó.