Kaiser descarta condicionar apoyo a agenda de seguridad a indultos: “No nos dedicamos a la política extorsiva”

AGENCIA UNO

Johannes Kaiser, presidente de Partido Nacional Libertario, expresó su recelo a la reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno, pero descartó condicionar su eventual apoyo a concretar indultos de uniformados condenados por el estallido social.

En entrevista con CNN Chile, el otrora candidato presidencial expresó sus reparos a la iniciativa del Ejecutivo: “No se están generando nuevas capacidades del Estado, pero sí se están generando nuevas obligaciones. Con un marco que (…) no es tolerable en un sistema democrático, con separación de poderes, que le entregaría por ocho meses prácticamente el control total a la presidencia sobre una serie de elementos a través de un estado de excepción constitucional. Nosotros ya vivimos eso para la pandemia, y a mí no me gustó“.

Johannes Kaiser mostró sus principales dudas al nuevo Estado de Excepción propuesto por José Antonio Kast, indicando que “aquí hay un problema esencialmente porque se introduce una normativa que puede ser utilizada en terceros países, pero que no tiene nada que ver con el fino sistema de controles y contrapesos que tenemos en nuestro país, que, para bien o para mal, son aquellos que garantizan separación de poderes y los derechos ciudadanos (…) Esto es una deriva autoritaria“.

Sin embargo, precisó que “la idea de legislar en materia de seguridad no es un tema que nosotros hayamos planteado rechazarla de plano (…) Porque evidentemente las modificaciones se tienen que ver individualmente, artículo por artículo, y si nosotros consideramos que la modificación del estado de sitio no es suficiente, se vota en contra y se cae nomás esa norma, pero eso no significa que esté descartado el paquete”.

Johannes Kaiser además dejó en claro que no condicionarán su eventual apoyo a la reforma a que el Ejecutivo concrete su pedido de otorgar indultos a carabineros y militares condenados por hechos vinculados al estallido social.

“No le pedimos al presidente de la República que él dé los indultos individualmente. Nosotros le pedimos que le entregue el trabajo a quien corresponde, que es el Congreso, para que sean los senadores y los diputados los que tengan la posibilidad de determinar si efectivamente el pueblo de Chile va a hacer lo que corresponde, honrando a quienes tuvieron que salir a enfrentar a las hordas de violentistas y saqueadores y defender la democracia, y que cada parlamentario, que cada senador le responda después a sus votantes”, argumentó.

Kaiser cerró su intervención dejando en claro: “No nos dedicamos a la política extorsiva”.