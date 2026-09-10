Tras calificarlo de “error”: Gobierno defiende contratación de jóvenes pero reconoce que sueldos deben ser “acorde a las normas”

El biministro Alvarado aseguró que “todos los ministerios o los servicios que tengan situaciones de estas características, obviamente tendrán que mirarlo con atención”.

El biministro Claudio Alvarado volvió a abordar la polémica instalada hace algunos días debido a la contratación de jóvenes en el Gobierno con millonarios sueldos.

Un ejemplo de ello fue la llegada del estudiante de Periodismo de solo 19 años para hacerse cargo de las redes sociales en el Ministerio del Interior con un sueldo de 1,9 millones de pesos. Posteriormente se dieron a conocer nuevos casos similares en distintas reparticiones.

Pese a que hace unos días el titular de Interior reconoció que lo ocurrido se trató de un “error”, ahora defendió esta decisión. Según expuso, “siempre hay que darle oportunidades a las personas que tienen interés en trabajar, en aportar“.

Aún así, recalcó que “nosotros tenemos que ser rigurosos y tener el cuidado suficiente para que las remuneraciones de esas personas sean acorde a las normas y los instructivos que tiene el gobierno“.

Consultado por el joven de 19 años, Alvarado aseveró que “se corrigió” y “se aplicó estrictamente los instructivos del Ministerio de Hacienda, se hizo la modificación contractual correspondiente. Y, por lo tanto, la persona aceptó las nuevas condiciones y continúa trabajando bajo ese marco“.

Sobre los otros casos de contratación de jóvenes en el Gobierno, dejó en claro que “yo puedo responder por el Ministerio del Interior, y no tengo ninguna duda que todos los ministerios o los servicios que tengan situaciones de estas características, obviamente tendrán que mirarlo con atención“.