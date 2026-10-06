Ministra Arzola sostiene que Yo Elijo mi PC tiene impacto nulo en el aprendizaje

Ante las evaluaciones de impacto que mostraron resultados deficientes, la secretaria de Estado manifestó su intención de reorientar los recursos a “iniciativas que sí contribuyan a los aprendizajes”.

La ministra de Educación María Paz Arzola (IND) abordó las prioridades del Presupuesto 2027 y defendió el fin del programa Yo Elijo mi PC, aludiendo a evaluaciones de impacto que no arrojaron resultados favorables en el aprendizaje. Asimismo, manifestó disposición para reunirse con la Confech “siempre que sea con un fin constructivo”.

Como invitada del foro “Conoce a tu ministro” que organiza ICARE, la secretaria de Estado justificó la decisión de priorizar la educación inicial en la partida presupuestaria de su cartera. “Son los primeros años donde se produce cerca del 90% del desarrollo del cerebro. Y eso nos indica que tenemos que priorizar a los niños esos primeros años, que a veces no es lo más requerido, no son los más ruidosos, no son los que vociferan“, dijo.

También sostuvo que el “contexto de estrés fiscal” requiere esfuerzos. En ese sentido, mencionó la descontinuación del programa Yo Elijo mi PC, que entrega computadores a niños de 7° básico. Si bien reconoció que las críticas a esta decisión son “legítimas”, argumentó que “muestran que este programa ha tenido un impacto nulo en esos objetivos que declara el programa (en el aprendizaje)”.

“Sobre la base de esa evidencia es que se toma la definición de reorientar esos recursos para iniciativas que sí contribuyan con los aprendizajes“, añadió.

Requerida sobre su disposición de reunirse con la Confech, la organización estudiantil que convocó a un paro nacional el pasado 1 de octubre, sostuvo: “Tengo muy buena apertura en general para dialogar, recibo en el ministerio parlamentarios, alcaldes de todos los sectores, pero creo que hay una condición base para que ese diálogo se dé de buena fe de buena forma y que es no partir de la base de los prejuicios. Cuando uno está dialogando con alguien que parte con un prejuicio con suponer intenciones o suponer acciones que no son reales por parte nuestra entonces yo creo que ese diálogo es muy difícil”.