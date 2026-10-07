“No son parientes mías”: senador Pedro Araya justificó contratación de las hijas de su pareja

Una de las hijas de la exsecretaria de Estado se desempeña en la actualidad como asesora del legislador, tarea por la que recibe un sueldo de más de $2 millones al mes.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El senador Pedro Araya (PPD) defendió la contratación de dos hijas de su pareja, la exministra Javiera Blanco, y argumentó que no existe nada que lo impida, ya que “no son parientes mías”.

De acuerdo con lo reportado por T13, una de las hijas de la exsecretaria de Estado se desempeña en la actualidad como asesora del legislador, tarea por la que recibe un sueldo de más de $2 millones al mes.

El caso de Araya se dio a conocer en el marco de la revisión que está realizando la Comisión de Ética del Senado respecto de qué ocurre cuando un parlamentario emplea con recursos públicos a alguien con quien mantiene un vínculo personal o familiar, y se que inició con los casos de las senadoras Camila Flores y Fabiola Campillai.

Senador Araya justificó la contratación de hijas de su pareja

Al ser consultado por el citado medio sobre la contratación de las hijas de su pareja, el senador Pedro Araya justificó su decisión y apeló tanto al currículum, como al hecho de que no tiene un parentesco con ellas.

En el caso de Antonia Amunátegui, quien es abogada y actualmente trabaja como su asesora legislativa y parlamentaria, el parlamentario manifestó que se trata de “una destacada abogada que ha trabajado en el ámbito principalmente privado, y tiene un extenso currículum“.

“La contratamos en razón del currículum que tenía y porque necesito una persona de confianza que sea mi asesor jurídico“, complementó.

Al caso de Antonia se suma el de su hermana, Ignacia Amunátegui Blanco, quien hasta octubre del año pasado trabajaba con el senador Pedro Araya.

Cuando se le preguntó por qué había contratado a las dos hijas de su pareja, el legislador argumentó que “no tengo una relación de parentesco ni con Ignacia ni con Antonia, no son parientes mías“.

“Además, es de público conocimiento que son hijas de mi pareja, pero yo no tengo ningún grado de parentesco con ellas dos”, añadió.

Sobre el hecho de que Antonia haya realizado publicaciones como influencer en redes sociales desde el Congreso, Araya indicó que “tenemos que entender lo que son las generaciones jóvenes, que muchas veces deciden mostrar lo que están haciendo en su lugar de trabajo, cuando salen a comer (…) porque es parte de la cultura que tienen hoy los jóvenes”.