Canciller Pérez responde a Judd por Estrecho de Magallanes: “No necesitamos el apoyo de nadie para defender nuestra soberanía”

El secretario de Estado dejó ver que están analizando enviar una nota de protesta a Brandon Judd por esta nueva intromisión en situaciones internas de Chile.

AGENCIA UNO

El canciller Francisco Pérez Mackenna salió al paso de las declaraciones del embajador Brandon Judd, quien se refirió a un eventual apoyo de Estados Unidos para ayudar a Chile a mantener la soberanía del Estrecho de Magallanes.

“Si quieren un país que ayude a proteger sus derechos sobre el Estrecho de Magallanes, entonces también tendrán que trabajar con nosotros en los temas que son importantes para nosotros”, fueron las palabras de Judd.

Esta postura encontró rápida respuesta en el Gobierno, donde el canciller Pérez Mackenna fue tajante al recalcar que “el Estrecho de Magallanes fue, es y será siempre chileno. Lo segundo, es que nosotros podemos defender nuestra soberanía por nosotros mismos, no necesitamos el apoyo de nadie para defender nuestra soberanía, así lo hemos venido haciendo por 200 años”.

En esta línea, dejó ver que están analizando enviar una nota de protesta a Brandon Judd por esta nueva intromisión en situaciones internas de Chile.

“Es algo que obviamente vamos a tener que evaluar. Evaluar eventualmente cuál va a ser nuestra reacción respecto de sus declaraciones. Yo no descarto nada hasta que no termine la evaluación (…), la reacción formal vamos a decidirla en el mérito de las cosas que se han dicho”, precisó Pérez Mackenna.

Desde el Senado, el vicepresidente de la Cámara Alta, Iván Moreira (UDI), se sumó a la postura expresada por Cancillería y planteó que “cuando se habla de negociaciones con Chile en todo orden, lo primero que se debe negociar es el buen trato de quien negocia con nosotros y él nos ha dado un muy mal trato”.

Moreira dejó ver que “el embajador no va a respetar las notas de protesta porque parece que olvidó que Chile abolió la esclavitud antes que Estados Unidos y que no somos su colonia, sino que somos una república soberana”.

El senador UDI llamó al Gobierno a tener una actitud más firme con las salidas de libreto de Brandon Judd, ya que “estas actitudes pueden sentar un pésimo precedente para que otros embajadores se sientan con las atribuciones para tener injerencia en nuestra política interna”.