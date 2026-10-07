Brandon Judd descartó condicionar la soberanía de Chile: “Este drama está siendo tergiversado”

Brandon Judd salió a aclarar su postura, acusando que sus declaraciones sobre el Estrecho de Magallanes fueron sacadas de contexto.

AGENCIA UNO

Brandon Judd, embajador de Estados Unidos en Chile, salió al paso de la nueva polémica que generaron sus palabras, esta vez vinculadas al eventual apoyo de la Casa Blanca a la soberanía nacional en el Estrecho de Magallanes.

En un seminario organizado por CSAV, Judd planteó que “si quieren un país que ayude a proteger sus derechos sobre el Estrecho de Magallanes, entonces también tendrán que trabajar con nosotros en los temas que son importantes para nosotros”.

Estos dichos generaron la reacción de la Cancillería y el Senado, donde incluso no se descartó enviar una nota de protesta al embajador norteamericano por su nueva intromisión en asuntos internos.

“El Estrecho de Magallanes fue, es y será siempre chileno. Lo segundo, es que nosotros podemos defender nuestra soberanía por nosotros mismos, no necesitamos el apoyo de nadie para defender nuestra soberanía, así lo hemos venido haciendo por 200 años”, dejó en claro el canciller Pérez.

Ante esta situación, Brandon Judd salió a aclarar su postura, acusando que sus declaraciones fueron sacadas de contexto.

“Disfruto de una buena teleserie tal como cualquier persona, pero este drama está siendo tergiversado”, planteó el representante diplomático en una declaración pública.

Judd reiteró que “mis palabras fueron claramente sacadas de contexto y en ningún momento condicioné la soberanía de Chile. Agradezco al ministro (Fernando) Barros y a todos aquellos que han reconocido dicho contexto, así como mi larga trayectoria de apoyo a la soberanía de Chile”.

“Mi presentación de hoy ante la CSAV fue un respaldo firme y positivo a nuestra relación bilateral y a todo lo que Estados Unidos y Chile están haciendo —y pueden hacer— juntos para lograr que nuestros países y el hemisferio que compartimos sean más seguros, fuertes y prósperos”, puntualizó Brandon Judd.