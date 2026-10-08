“Su salud está deteriorada”: Kaiser cuestiona edad de Bachelet ante eventual candidatura

Johannes Kaiser afirmó que la exmandataria no está en edad para ser candidata y que abrió opción presidencial para “consolidar” a la oposición.

El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, cuestionó la figura de Michelle Bachelet luego de que abriera la posibilidad de un tercer mandato presidencial y aseguró que no está en edad para ser candidata.

En diálogo con el pódcast Cómo te lo explico, el exaspirante a La Moneda comenzó diciendo que cree que al dejar la opción abierta a volver al sillón presidencial, Bachelet “va a consolidar respaldos para poder gestionar después la instalación de un Delfín”.

Siguiendo en esa línea, sostuvo: “Sin duda que es una buena articuladora política y no me sorprendería que hiciese lo que le acabo de describir, que es consolidar el sector, impedir que se desprenda el socialismo democrático del antidemocrático e instalar un sucesor“.

Tras ello, aseveró que si ella fuera candidata sería complejo, puesto que “así como dicen que las segundas partes no son buenas, y no fue buena su segunda parte (…) esta ya sería la tercera y la segunda parte pucha que se las trajo de malos resultados. En el sentido, es muy complejo pasar por encima de ese historial electoralmente hablando”.

Luego, fue consultado sobre si le asustaría competir contra la expresidenta, a lo que Kaiser contestó: “no, para nada“. Posteriormente volvió a apuntar a que el pronunciamiento sobre su candidatura tiene que ver con una operación política.

Kaiser cuestiona edad de Bachelet ante eventual candidatura presidencial

“La señora Bachelet en este momento tiene 74 años (…) Las próximas elecciones va a tener 77, 78 (…) Con 40 y con 50, es un esfuerzo bastante titánico. Ya, con 78, con condiciones de salud no tan óptimas como las tuvo en el pasado, etc. Yo creo que ella va a hacer un aporte de consolidación”, expresó.

Al cuestionar la edad de la mandataria, fue consultado por la imagen positiva que tiene respecto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “¿Usted ha visto caminar a Trump?, la diferencia esencialmente yo le diría que desde el punto de vista atlético y de cuerpo no están al mismo nivel”, comentó.

A lo que agregó: “Yo creo que la salud de la expresidenta está deteriorada, se nota. (…) Yo no la veo haciendo deporte. No la veo haciendo largas caminatas, que es normalmente lo que hace el presidente de los Estados Unidos”.