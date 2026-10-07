Bachelet III: expresidenta reaparece y abre la puerta a nueva candidatura a la Presidencia

Es la primera vez que Bachelet muestra intenciones de emprender una nueva carrera a la Presidencia. En las pasadas elecciones y en ocasiones anteriores, se negó a esa posibilidad

A solo días de su última aparición pública en el acto de homenaje que organizó la oposición a su figura, la expresidenta Michelle Bachelet dio su primera entrevista tras el revés que experimentó su candidatura a la secretaría general de la ONU.

Sin embargo, no fueron los entretelones de su candidatura a la ONU lo más sorpresivo de su conversación con TVU, el canal de la Universidad de Concepción, sino que la exmandataria abrió la puerta a volver a La Moneda por tercera vez. “Yo creo que sí… yo creo que sí”, dijo entre risas tras ser consultada por esta posibilidad.

Es la primera vez que Bachelet muestra intenciones de emprender una nueva carrera a la Presidencia. En las pasadas elecciones y en ocasiones anteriores, se negó a esa posibilidad. “Hacer el servicio militar obligatorio por tercera vez es un poquito mucho”, dijo en 2024 en conversación con el programa Chile Lindo. También, en esa oportunidad sostuvo que “la democracia no merece que la gente se repita” y que “es tiempo de dejar que otro tome esas banderas”

Anteriormente, en marzo de 2023, Bachelet había manifestado sus esperanzas de que en los años siguientes aparecieran “nuevos liderazgos”, cuando se le consultaba si regresaría a La Moneda. “Es un fracaso de la política cuando eso no sucede”, aseveró.

Esta jornada, si bien Bachelet no profundizó en su tercera candidatura, recalcó a TVU que “sea cual sea el caso, yo voy a hacer todo lo posible y lo que esté en mis manos para buscar que haya unidad del progresismo”.