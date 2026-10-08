Tohá pone paños fríos a eventual candidatura de Bachelet: “Sería un error que la agenda se vuelque a preparar elecciones”

La exministra del Interior Carolina Tohá (PPD) puso paños fríos a la posibilidad de que la expresidenta Michelle Bachelet (PS) emprenda por tercera vez una carrera a La Moneda.

El miércoles en conversación con TVU, el canal de la Universidad de Concepción, la exmandataria abrió la puerta a volver a ser candidata. “Yo creo que sí… yo creo que sí”, dijo entre risas tras ser consultada por esta posibilidad.

Al respecto, Tohá, quien fue candidata del Socialismo Democrático en la elección presidencial pasada, sostuvo que “siempre es bueno que haya disponibilidad de muchos candidatos, pero creo que sería una mala noticia si esto se traduce en que la oposición empieza a dedicarse ahora a preparar los temas electorales, en lugar de hacer sus tareas que nos tocan hoy día”.

“A este Gobierno le quedan tres años y medio, están pasando muchas cosas preocupantes en el país y la oposición tiene una tarea que cumplir y en la que hay que concentrarse hoy. Ver a la política preocupada de la próxima elección no nos va a hacer bien. Es bueno tomar nota de su disposición y es bueno que ella la tenga, pero yo no me dedicaría a eso en la política actual en ningún caso. Creo que sería un error completo que la agenda ahora empiece a volcarse ahora en la preparación de elecciones presidenciales”, explicó a radio Infinita.

Requerida sobre si le parece una buena idea que Bachelet sea candidata por tercera vez, Tohá afirmó que “ella siempre tiene una actitud de servicio y de ayudar. En ese sentido, es bastante coherente con su estilo, su forma. Pero creo que esas decisiones de si es bueno, si no es bueno, si es mejor, va a haber que tomarlas en otro momento. Creo que sería totalmente inadecuado hacerlo ahora”.