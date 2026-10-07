“No es nuestra preocupación”: La Moneda se desentiende de posible candidatura de Bachelet

En cambio, desde la oposición valoraron las palabras de Michelle Bachelet a quien calificaron como voz autorizada para el sector, como evidenció la senadora Paulina Vodanovic.

AGENCIA UNO

La Moneda, en voz del biministro Claudio Alvarado, reaccionó a las declaraciones de Michelle Bachelet, quien abrió la puerta a una tercera candidatura presidencial, bajándole el perfil a lo expresado por la ex mandataria.

Al respecto, el secretario de Estado aseveró que Bachelet “tiene una trayectoria en el servicio público. Hoy, ella realiza una expresión de deseo y, cuando se inscriba a la candidatura en tres años y medio más, conversaremos sobre las inhabilidades políticas o si efectivamente llegará a materializarse ese deseo”.

Alvarado dejó en claro que “lo que nos motiva es trabajar por las materias por las que fuimos elegidos. Y en eso estamos trabajando. Por lo tanto, lo que se genere en el debate político, no somos ajenos al mismo, pero no es nuestra preocupación principal la expresión de deseo de Bachelet”.

Una postura más crítica mostró el líder del PDG, Franco Parisi, quien aseguró que la otrora jefa de Estado representa “la destrucción de la educación pública, de la destrucción del equilibrio fiscal, el apitutamiento y el amiguismo; que también lo representa el candidato Boric”.

Parisi, quien ya fue candidato presidencial en tres oportunidades, agregó que “ellos se pagan sueldos millonarios: ¿a costa de qué? De los pobres. Nosotros lo dijimos: la primera medida que hay que tomar es bajarse los sueldos. Lo prometió Bachelet, lo prometió Boric y, por el contrario, son más y más millonarios. Y la gente más y más pobre”.

En cambio, desde la oposición valoraron las palabras de Michelle Bachelet a quien calificaron como voz autorizada para el sector, como evidenció la senadora Paulina Vodanovic.

“Creo que siempre es una buena noticia saber que tenemos muchos liderazgos disponibles, y por supuesto, el de la presidenta Bachelet es un gran liderazgo no solo para el Partido Socialista de Chile, sino para todo el progresismo”, puntualizó la timonel del PS.

Una postura similar evidenció su par del PPD, Raúl Soto, quien indicó que “la presidenta Bachelet es un liderazgo importante para nosotros, la respetamos y queremos mucho, y creo que tiene mucho que aportar en el futuro también. Vamos a ver desde dónde. Valoramos, por cierto, su disponibilidad”.