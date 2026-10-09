Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Viernes D Mujeres D Newsletters
Política

De citación a la Comisión de Ética al rechazo del PDG: dichos machistas aíslan al diputado Olivares

“Siempre defenderé el derecho de las mujeres a participar en política con libertad, dignidad y respeto”, aseguró la diputada del PDG Zandra Parisi.

Foto del editor Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst
AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Los dichos del diputado del Partido de la Gente (PDG) Javier Olivares, en que instó a la expresidenta Michelle Bachelet a “seguir los mismos pasos de la señora Matthei, cocinar y hacer unas buenas cazuelas“, generaron críticas tanto al interior de su partido como en el PS, tres de cuyos diputados anunciaron que lo llevarán a la Comisión de Ética, a la vez que calificaron sus palabras de “machistas, misóginas y discriminatorias“.

De acuerdo con lo planteado por los parlamentarios socialistas Marcos Ilabaca, Carolina Cucumides y Nelson Venegas, el Congreso “no puede transformarse en un escenario donde la provocación permanente, el ninguneo y la falta de respeto sean utilizados como estrategia política“.

En esa línea, y tras recalcar que los dichos de Olivares “resultan inaceptables viniendo de una autoridad pública“, los legisladores reafirmaron su decisión de llevarlo ante la Comisión de Ética de la Cámara.

Desde el PDG también rechazaron dichos del diputado Olivares

Las críticas de los legisladores socialistas no fueron las únicas que recibieron las palabras del diputado Javier Olivares, ya que también fue cuestionado desde el mismo PDG.

En esa línea, Franco Parisi, se distanció de los dichos del parlamentario y recalcó que “en política yo aprendí que lo cortés no quita lo valiente“.

“Tenemos una valoración tremenda por las mujeres que en Chile lo pasan muy mal y es muy difícil para las mujeres llegar a la política”, manifestó, y añadió que “en el PDG siempre tenemos la misma cantidad de hombres y mujeres y así se va a mantener“.

Su hermana, la diputada Zandra Parisi, sostuvo que “molesta cuando estas conductas vienen de quienes piensan distinto, pero duele aún más cuando provienen de quienes consideramos cercanos y con quienes compartimos un proyecto político“.

“Quiero ser categórica: venga de donde venga y moleste a quien le moleste, siempre defenderé el derecho de las mujeres a participar en política con libertad, dignidad y respeto“, añadió.

En esa línea, enfatizó que “las mujeres no estamos en política para pedir permiso ni para guardar silencio. Estamos para aportar, liderar y representar a quienes confiaron en nosotros. Y ese respeto no es negociable“.

Por su parte, la diputada Pamela Jiles sostuvo que, más allá de sus diferencias con la expresidenta, “no acepto el maltrato de ningún varón a figuras femeninas de la política“.

AGENCIA UNO.

Notas relacionadas

Se define el futuro del fútbol chileno: qué viene para La Roja y cómo avanza la separación de la ANFP con la Federación
Deportes

Se define el futuro del fútbol chileno: qué viene para La Roja y cómo avanza la separación de la ANFP con la Federación

Estos meses serán clave para dilucidar el futuro del fútbol chileno. La nueva directiva de la ANFP, que se definirá en noviembre, se encargará de cerrar al DT que encabezará el próximo proceso, y junto con ello, tendrá la responsabilidad de liderar la transición hacia la nueva institucionalidad, mientras continúa la negociación sobre los alcances de la reforma a las SADP.

Francisco Rosales
Ley Ricarte Soto: las preguntas que deja el ajuste de recursos
Reportajes

Ley Ricarte Soto: las preguntas que deja el ajuste de recursos

A más de una década de la marcha convocada por Ricarte Soto, la ley que lleva su nombre enfrenta problemas de sustentabilidad financiera. Aunque el Minsal asegura que los tratamientos actuales están garantizados, la reducción presupuestaria de $28 mil millones reabre las dudas sobre el financiamiento del fondo y la posibilidad de ampliar las coberturas para pacientes que siguen esperando.

Paz Rubio
El alud
Opinión

El alud

Culpar al Gobierno del alud que afecta a la comuna donde tiene a sus electores más seguros, y donde viven muchos de sus ministros y funcionarios, sería de una mala fe increíble. Pero son pocos los que han pensado que este gobierno de emergencia, que ha cumplido tan pocas de sus promesas, ha sido escrupuloso en cumplir con esta: regalarnos emergencias.

Foto del Columnista Rafael Gumucio Rafael Gumucio
Klaus Schmidt-Hebbel: “La destrucción de empleos por efecto de la IA aún no se ve ni aquí ni en la quebrada del ají”
Economía

Klaus Schmidt-Hebbel: “La destrucción de empleos por efecto de la IA aún no se ve ni aquí ni en la quebrada del ají”

El economista de apellido compuesto, como él mismo se hace llamar ocasionalmente, sostiene que las causas del desempleo en Chile son estructurales y coyunturales. En el primer grupo, apunta a las leyes laborales de la administración Boric. En el segundo, al “paquidermo de la Casa Blanca” y al fenómeno de El Niño. “La ola de transformación que supone la IA llegará a Chile sin duda, pero no todavía”, afirma.

Javier Fuica
Javi Sáez, el español que se enamoró de Chile y terminó haciendo un documental: “Elegir una región favorita es imposible”
Sociedad

Javi Sáez, el español que se enamoró de Chile y terminó haciendo un documental: “Elegir una región favorita es imposible”

El creador de contenido español lleva meses recorriendo el país para su documental “Donde empieza la memoria”, financiado con sus propios ahorros y con la ayuda de quienes le abrieron las puertas de sus alojamientos. Conversó con EL DÍNAMO sobre fondas, olvidos, la nieve de China Muerta en La Araucanía y lo que el mundo todavía no sabe de Chile.

Loreto Moya