De citación a la Comisión de Ética al rechazo del PDG: dichos machistas aíslan al diputado Olivares

“Siempre defenderé el derecho de las mujeres a participar en política con libertad, dignidad y respeto”, aseguró la diputada del PDG Zandra Parisi.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Los dichos del diputado del Partido de la Gente (PDG) Javier Olivares, en que instó a la expresidenta Michelle Bachelet a “seguir los mismos pasos de la señora Matthei, cocinar y hacer unas buenas cazuelas“, generaron críticas tanto al interior de su partido como en el PS, tres de cuyos diputados anunciaron que lo llevarán a la Comisión de Ética, a la vez que calificaron sus palabras de “machistas, misóginas y discriminatorias“.

De acuerdo con lo planteado por los parlamentarios socialistas Marcos Ilabaca, Carolina Cucumides y Nelson Venegas, el Congreso “no puede transformarse en un escenario donde la provocación permanente, el ninguneo y la falta de respeto sean utilizados como estrategia política“.

En esa línea, y tras recalcar que los dichos de Olivares “resultan inaceptables viniendo de una autoridad pública“, los legisladores reafirmaron su decisión de llevarlo ante la Comisión de Ética de la Cámara.

Desde el PDG también rechazaron dichos del diputado Olivares

Las críticas de los legisladores socialistas no fueron las únicas que recibieron las palabras del diputado Javier Olivares, ya que también fue cuestionado desde el mismo PDG.

En esa línea, Franco Parisi, se distanció de los dichos del parlamentario y recalcó que “en política yo aprendí que lo cortés no quita lo valiente“.

“Tenemos una valoración tremenda por las mujeres que en Chile lo pasan muy mal y es muy difícil para las mujeres llegar a la política”, manifestó, y añadió que “en el PDG siempre tenemos la misma cantidad de hombres y mujeres y así se va a mantener“.

Su hermana, la diputada Zandra Parisi, sostuvo que “molesta cuando estas conductas vienen de quienes piensan distinto, pero duele aún más cuando provienen de quienes consideramos cercanos y con quienes compartimos un proyecto político“.

“Quiero ser categórica: venga de donde venga y moleste a quien le moleste, siempre defenderé el derecho de las mujeres a participar en política con libertad, dignidad y respeto“, añadió.

En esa línea, enfatizó que “las mujeres no estamos en política para pedir permiso ni para guardar silencio. Estamos para aportar, liderar y representar a quienes confiaron en nosotros. Y ese respeto no es negociable“.

Por su parte, la diputada Pamela Jiles sostuvo que, más allá de sus diferencias con la expresidenta, “no acepto el maltrato de ningún varón a figuras femeninas de la política“.