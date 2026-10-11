Alvarado por proyectos de seguridad: llamó al SD a tener “el mismo comportamiento que tuvo con el gobierno anterior”

“Si uno actuara con sentido común, pensando en el interés de los ciudadanos, debería existir un apoyo transversal”, manifestó el secretario de Estado.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, llamó al Socialismo Democrático (SD) a tener “el mismo comportamiento que tuvo con el gobierno anterior” en lo referente a los proyectos en materia de seguridad.

Alvarado abordó el tema tras defender la decisión del Ejecutivo de bajar su proyecto y respaldar la reforma constitucional impulsada por un grupo de senadores.

En la entrevista que le concedió a El Mercurio, el secretario de Estado planteó que, lejos de tratarse de una derrota política, el cambio de estrategia respondió al deseo de avanzar en la tramitación legislativa del proyecto.

El llamado de Alvarado al SC por el tema de seguridad

Al ahondar en el tema, el ministro Claudio Alvarado planteó que el SD debería mostrarse dispuesto a colaborar con el proyecto en materia de seguridad, tal como lo hizo durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric.

“Si uno actuara con sentido común, pensando en el interés de los ciudadanos que enfrentan una realidad en materia de seguridad, debería existir un apoyo transversal“, manifestó el secretario de Estado.

En esa línea, planteó: “¿Qué sector político apoyó los proyectos de seguridad en el gobierno anterior? ¿Fue el Frente Amplio, el Partido Comunista, que estaban en el gobierno, dirigían el gobierno, o fue el Socialismo Democrático que llegó a colaborar con ese gobierno?“.

“Si opera el sentido común y la lógica, el Socialismo Democrático en temas de seguridad debería tener el mismo comportamiento que tuvo con el gobierno anterior“, recalcó el biministro Alvarado.