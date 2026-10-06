La Moneda sepulta su reforma de seguridad y acuerda nueva propuesta con Comisión de Constitución del Senado

Entre los principales cambios que presentará la reforma de seguridad que impulsan los legisladores es no incluir el registro de organizaciones criminales, la cual será definida por el Congreso.

AGENCIA UNO

Claudio Alvarado, biministro del Interior y Segegob, secundado por sus pares de Justicia, Seguridad Pública y Segpres, confirmó un secreto a voces: echar abajo su propuesta de reforma de seguridad.

“Nosotros como Gobierno no vamos a perseverar en la reforma que habíamos ingresado”, fue el mensaje que entregó Alvarado desde el Senado.

En esta línea, precisó que se secundará la iniciativa que presentarán este miércoles los integrantes de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta; Pedro Araya (PPD), Iván Flores (DC), Arturo Squella (REP), Andrés Longton (RN) y Karim Bianchi (IND).

“Tal como es de conocimiento público, en su oportunidad se canalizó una reforma constitucional en materia de seguridad a través de la Comisión de Constitución del Senado, donde ellos asumieron el desafío de trabajar propuestas que puedan cumplir los objetivos que el gobierno se había propuesto en su minuto”, declaró Claudio Alvarado.

El titular de Interior planteó que defenderán los principales objetivos que perseguía la reforma de seguridad, los que ahora quedarán en manos de los senadores para ser plasmados.

“Quiero en esta oportunidad agradecer el trabajo de los senadores en torno a la construcción de una propuesta alternativa que cumple con los objetivos que se ha establecido el gobierno, que se va a ingresar a trámite aquí en el Senado en el día de mañana (miércoles)”, aseveró Alvarado.

Por su parte, Martín Arrau declaró que “nos han presentado un texto que, como decía el ministro del Interior, aborda las principales materias que son de interés para el gobierno para avanzar en el combate del crimen organizado, tener una mayor segmentación penitenciaria y avanzar en el perfeccionamiento de los estados de excepción constitucional”.

“Como gobierno hemos manifestado nuestra voluntad, compromiso e intención de acompañar esta tramitación para que sea lo más expedita posible, pero también con toda la prudencia del mundo para que se hagan las cosas bien”, puntualizó el ministro de Seguridad Pública.

Entre los principales cambios que presentará la reforma de seguridad que impulsan los legisladores es no incluir el registro de organizaciones criminales, la cual será definida por el Congreso.

“Lo relevante es que podamos nosotros esa materia tenerla recogida, ya sea en una norma de mayor rango o en la legislación nuestra y en eso no hay ningún inconveniente”, indicó Fernando Rabat, de Justicia.