Gobierno ad portas de destrabar la reforma de seguridad y el Socialismo Democrático arriesga quedar al margen

La moción de Araya, Longton y Squella sumó las firmas de los senadores de oposición Iván Flores (DC) y Karim Bianchi (Ind.), con lo que, junto a los 26 votos del oficialismo y sus aliados, reuniría los 29 que exige el quórum.

AGENCIA UNO

“Esto es lo que Chile espera: transversalidad, actuación en conjunto más allá de las trincheras políticas”, afirmó el senador Iván Flores (DC), uno de los dos legisladores de oposición que se sumaron a la nueva moción parlamentaria que dará paso al retiro de la reforma constitucional de seguridad del Gobierno.

El Ejecutivo, que ingresó su propia reforma el 17 de agosto, confirmó el martes que no insistirá con ella. “No vamos a perseverar con la reforma que habíamos ingresado en su minuto”, dijo el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, mientras que el ministro de la Segpres, José García Ruminot, acotó que el Gobierno está dispuesto a retirarla formalmente si el texto ingresado este miércoles satisface al Ejecutivo.

Más allá de las declaraciones de los ministros, lo cierto es que el Ejecutivo tiene claridad de la reformulación del proyecto y, según confirman voces de La Moneda, el Gobierno estaría por patrocinar la iniciativa. Esto, en consideración de que los ministros de Seguridad, Martín Arrau, y de Justicia, Fernando Rabat, estuvieron en contacto con los tres senadores que idearon la propuesta en la Comisión de Constitución del Senado: Pedro Araya (PPD), Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (Republicano).

A ellos, se sumaron los senadores Karim Bianchi (independiente) e Iván Flores (DC), quienes hasta este martes no figuraban en las tratativas para reformular el proyecto identificado como el corazón de la agenda de seguridad del Gobierno.

Al tratarse de una reforma constitucional, se necesita el respaldo de cuatro séptimos del Senado, es decir, 29 votos. Esa cifra es vista cada vez más cerca por el Gobierno.

El oficialismo hoy cuenta con 26 votos, contando a los senadores de Demócratas Matías Walker y Miguel Ángela Calisto que, si bien está en proceso de desafuero, no cesará en sus funciones hasta que la Corte Suprema ratifique la decisión del tribunal de alzada y la Secretaría del Senado reciba la notificación del máximo tribuna.

Con los votos de Araya, Bianchi y Flores, el Ejecutivo estaría en condiciones de despachar el proyecto sin la necesidad de contar con los votos del Socialismo Democrático.

Flores defendió el acuerdo descartando “pirquineo” de votos y defendió que este “un buen proyecto” que surge “de la condición y el conocimiento que tenemos los cinco senadores que estamos aquí, que hemos todos trabajado en seguridad. No somos profanos”.

Bianchi, en tanto, respaldó el texto señalando que “hoy día la ciudadanía espera de nosotros eso, el diálogo, el acuerdo, el poder conversar, el poder llegar a un texto que nos permita avanzar”.

En esa línea, y en su calidad de presidente de la Comisión de Seguridad, emplazó a quienes “cuestionan un proyecto sin siquiera revisarlo” y emplazó: “El principal llamado es al diálogo, a la unidad y a la no mezquindad”, acotó.

Socialismo Democrático arriesga quedar abajo del acuerdo

Ese emplazamiento apunta al Socialismo Democrático, que mantiene su rechazo aun cuando uno de los suyos, Pedro Araya, articuló el acuerdo.

El senador firmó a título personal y no a nombre del comité PPD, que integran además Ricardo Celis, Ximena Órdenes y Loreto Carvajal. “No quiero comprometer al resto de los senadores”, dijo a EL DÍNAMO, aunque precisó que los mantuvo informados y que la bancada podrá evaluar si suscribe el proyecto.

Celis, sin embargo, volvió a darle un portazo a la reforma.

“Hemos conversado como Socialismo Democrático este tema y no hemos variado nuestra posición, nuestra postura. Creemos que no es necesaria ninguna reforma constitucional para restablecer la seguridad en Chile”, aseguró el senador PPD.

Para justificar el rechazo, el parlamentario sostuvo que el Gobierno ya tiene las herramientas para hacerlo y que “en siete meses de la administración del presidente Kast ha habido siete asesinatos de carabineros”, algo que, dijo, “ningún cambio constitucional revertirá”.

La senadora Paulina Vodanovic (PS), integrante de la Comisión de Constitución, se decantó por no sumarse a la propuesta y llamó a no politizar el debate: “Aquí no hay quienes defienden la seguridad o la lucha contra el crimen organizado y quienes no lo hacen”.

Y reiteró que “no conocemos el texto ni sabemos si ya ha sido ingresado”.

Araya, en todo caso, ya había desmentido a Vodanovic. En su conversación con EL DÍNAMO, aseguró que la presidenta del PS recibió el borrador al mismo tiempo que el resto de los integrantes de la comisión y que incluso participó en las reuniones bilaterales que se llevaron a cabo para sellar el acuerdo.