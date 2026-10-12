Encuesta Cadem: Bachelet irrumpe como la canditata presidencial favorita de la izquierda

El Presidente José Antonio Kast mantuvo el 32% de aprobación, mientras que la desaprobación a su gestión es de un 64%.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La expresidenta Michelle Bachelet se alza como la candidata presidencial favorita de izquierda, por sobre el exjefe de Estado Gabriel Boric, de acuerdo con los resultados de la última encuesta Cadem.

Según el sondeo, la exmandataria concitó el 41% de las preferencias ante la pregunta de quién sería el mejor candidato de los partidos de centroizquierda e izquierda para una futura elección presidencial. Más atrás quedó el expresidente Gabriel Boric, con el 24%.

Entre quienes se identifican como de izquierda, un 47% se inclinó por Bachelet, mientras que el 44 lo hizo por Boric.

Encuesta Cadem sitúa en 64% la desaprobación a Kast

Por otra parte, el Presidente José Antonio Kast mantuvo el 32% de aprobación, mientras que la desaprobación a su gestión es de un 64%.

También un 64% de los consultados en la encuesta Cadem estimó que Chile avanza por un mal camino, frente a un 32% que cree que lo hace por uno bueno.

Otro 64% de quienes tomaron parte en el sondeo se declaró pesimista sobre el futuro del país, en tanto que el 35% dijo estar optimista.

Respecto de la economía, el 84% considera que la situación en el país está estancada o en retroceso, en contraposición con el 15% que cree que está progresando.

A la vez, el 92% calificó la situación del empleo como mala o muy mala, mientras que solo un 7% estima que el escenario laboral es positivo.

En otro ámbito, el 51% de quienes tomaron parte en la encuesta Cadem cree que el aluvión que afectó a Las Condes el jueves 8 de octubre podría haberse evitado si las autoridades se hubieran anticipado a la emergencia.

Por el contrario, el 45% considera que se trató de una situación excepcional derivada de la cantidad de lluvia a raíz del fenómeno de El Niño.