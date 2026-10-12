“Tendrán que explicarlo”: De Urresti sobre los senadores de oposición que firmaron la reforma de seguridad

“A mí no me gusta cuando el Gobierno comienza a pirquinear votos (…) para tratar de hacer mayoría. Eso augura victorias parciales”, recalcó del senador del PS.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El senador socialista Alfonso de Urresti criticó a los parlamentarios de oposición que respaldaron la reforma constitucional de seguridad, a la vez que cuestionó que el Ejecutivo busque apoyos individuales y no acuerdos más amplios.

De acuerdo con el legislador, que el próximo año asumirá la presidencia del Senado, “el gobierno se equivoca al buscar una reforma de esta magnitud simplemente consiguiendo un par de votos de la oposición“.

“La estrategia de seguridad y de lucha contra el crimen organizado tiene que generar acuerdos mucho más amplios, no con esta política de conseguir un par de votos para hacer mayoría”, sostuvo.

“A mí no me gusta cuando el Gobierno comienza a pirquinear votos (…) para tratar de hacer mayoría. Eso augura victorias parciales“, recalcó.

Según él, “conseguir votos parciales es pan para hoy y hambre para mañana“, y apuntó que el desafuero del senador Miguel Ángel Calisto modificaría la correlación de fuerzas en el Congreso.

De Urresti criticó a senadores opositores que apoyaron la propuesta

En la entrevista que le concedió a La Tercera, De Urresti, cuestionó que la propuesta que presentaron los senadores Andrés Longton (RN), Arturo Squella (Partido Republicano) y Pedro Araya (PPD), a cambio de la cual el Gobierno retiró su proyecto, no se discutió con todos los integrantes de la Comisión de Constitución

Respecto del propio Araya, al que se sumaron el DC Iván Flores y el independiente Karim Bianchi, el legislador socialista afirmó que “los senadores que han firmado esa propuesta tendrán que explicarlo; creo que han pasado un límite al suscribir con su firma“.

Además, admitió que ante situaciones como esta “la oposición aparece debilitada“, y que el trabajo de la oposición “no ha sido lo suficientemente fluido para, efectivamente, generar un contrapeso“.