Bachelet: “No es momento de hablar de candidaturas, sino de lo mal que lo está pasando la gente”

“El foco es la preocupación por la gente, por lo mal que lo está pasando, por el alto costo de la vida, por necesidades insatisfechas y por eso fue como el tema de conversar, qué es lo que teníamos que hacer”, precisó la ex mandataria.

AGENCIA UNO

Michelle Bachelet evitó referirse a una tercera candidatura presidencial, tras liderar la convocatoria de oposición en su Fundación Horizonte Ciudadano, en la cual también dijo presente el ex presidente Gabriel Boric.

Tras el encuentro, la otrora mandataria fue tajante en precisar que el foco está en las problemáticas que enfrenta la ciudadanía en el Gobierno de José Antonio Kast y no en eventuales aventuras electorales.

“Todos los presidentes de partido estaban muy contentos de la invitación. Y la invitación fue para hablar del país. A todos nosotros nos importa que a Chile le vaya bien”, indicó Bachelet a la prensa, apuntando que “el foco es la preocupación por la gente, por lo mal que lo está pasando, por el alto costo de la vida, por necesidades insatisfechas y por eso fue como el tema de conversar, qué es lo que teníamos que hacer”.

Respecto a la cita, Michelle Bachelet explicó que “yo invité al presidente Boric porque la idea era dos expresidentes, que han tenido una mirada de Estado, que puedan conversar con los partidos políticos para mirar de qué manera nosotros podemos contribuir a buscar soluciones para los problemas que la gente está atendiendo y teniendo hoy“.

Consultada sobre si se analizó en el encuentro una candidatura presidencial que aglutine al progresismo, Bachelet descartó de plano que este haya sido el tópico de la actividad.

“La verdad que no hablamos de este tema. Claramente este no es momento de hablar de candidaturas de ningún tipo. Este es el momento de pensar en la gente y en lo mal que lo está pasando, así que ni siquiera fue un tema de la conversación“, dejó en claro.

La ex presidenta puntualizó que “me preocupa de que la economía va a crecer poco, de que la inflación es alta, de que los salarios no suben. Sube el costo de la vida, suben los alimentos, pero el salario no sube”.

En esta línea, precisó que “en muchos gobiernos hemos tenido situaciones difíciles económicas, pero miramos de qué manera podemos buscar instrumentos, fórmulas que permitan alivianarle la carga, ayudarle a que la gente pueda vivir en mejores condiciones estos difíciles momentos para las personas”.

En cuanto a sus declaraciones sobre una tercera candidatura presidencial, donde expresó “yo creo que sí”, Bachelet detalló que “yo también añadí que mi tarea fundamental iba a ser contribuir, apoyar. La verdad, como le digo, no es un tema que hayamos tocado ni yo ni el presidente Boric porque nosotros no estamos de candidatos“.