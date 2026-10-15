“Es el renacer del progresismo”: la oposición se muestra optimista tras la cita con Bachelet y Boric

Fue la primera instancia de reflexión del sector que va más allá de cada partido. Fuentes que conocieron del encuentro descartan que se haya hablado de una coalición formal, pero afirman que los expresidentes pidieron convocar “más allá de los partidos” y capitalizar los pasos en falso del Gobierno de Kast.

Antes de las 9 de este jueves, los presidentes de seis partidos de oposición fueron llegando uno a uno a la fundación Horizonte Ciudadano, el centro de operaciones de Michelle Bachelet. La sorpresa estaba adentro: Gabriel Boric se sumó a la cita y se sentó al lado de la exmandataria, en un gesto leído como señal de igualdad con la dueña de casa.

Desde el regreso de Bachelet a la arena política se ha comentado un eventual choque entre ambos liderazgos, algo que los dos expresidentes se han encargado de disipar ante cualquier especulación sobre una disputa de cara a la presidencial de 2029.

Tras la cita, de hecho, Boric reafirmó que “hoy día no hablamos nada de candidaturas. Creo que no tendría sentido. Y en eso la presidenta Bachelet y yo estamos de acuerdo”.

Lo que sí se abordó en la reunión, que se extendió por casi dos horas y media, fue el momento que atraviesa el progresismo en Chile y el mundo.

Según comentan voces de la oposición, uno de los temas centrales fue evaluar cómo ha funcionado la izquierda durante los primeros meses del Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

A la cita asistieron los presidentes de los seis partidos que hoy se declaran de izquierda o centroizquierda. Junto a Boric se sentaron la presidenta del PS, Paulina Vodanovic; el presidente del PPD, Raúl Soto; y la presidenta del FA, Gael Yeomans. A la izquierda de Bachelet tomaron lugar el presidente de la DC, Álvaro Ortiz; el presidente del PC, Lautaro Carmona; y el timonel del Partido Liberal (PL), Juan Carlos Urzúa.

La preocupación por rearticular a la izquierda

En la interna, la presencia de todos los presidentes fue vista como una potente señal de unidad. A diferencia de las reuniones de coordinación que se realizan en el PS, donde suelen acordarse estrategias legislativas o políticas, esta fue la primera instancia de reflexión y proyección del sector que fue más allá de las fronteras de cada partido.

Fuentes que supieron del encuentro descartaron a EL DÍNAMO que se haya hablado de establecer una coalición formal, como pidió Boric en su minuto al terminar su mandato. El mensaje de los expresidentes fue otro, resume una de ellas: “Los expresidentes nos pidieron trabajar con la máxima amplitud y convocar más allá de los partidos”.

A la salida, los presidentes mostraron su entusiasmo. Soto, quien calificó la reunión de “fraterna y muy productiva”, afirmó que acordaron establecer una coordinación periódica y la definió como un punto de partida: “Este es el comienzo de un renacer del progresismo chileno, de una vuelta a la vida política activa de una oposición coordinada, que tiene sus matices y sus diferencias, que se van a respetar. Hablamos de unidad en la diversidad, pero con un objetivo común: que la gente vuelva a confiar”.

El timonel del PPD agregó que ambos liderazgos son complementarios y que su rol va más allá de la coyuntura electoral. Consultado por una eventual candidatura de los exmandatarios, aclaró que no fue el eje del encuentro: “No se descarta, tampoco se confirma. No hay que tener ansiedad. Las próximas definiciones electorales son las municipales y de gobiernos regionales; después vendrán las parlamentarias y la presidencial”.

Y añadió que, si eso se traduce mañana en una nueva candidatura de Bachelet o de Boric, “bienvenido sea. Y si en el camino surgen nuevos liderazgos, también bienvenidos”.

El presidente del PC, Lautaro Carmona, también valoró la cita. “Es interesante, muy importante, muy significativo, con mucho sentido de mirada hacia adelante”, dijo, quien planteó que la preocupación central es la situación de la población y los trabajadores frente a la dura realidad económica.

Sobre las candidaturas, fue claro: “No estuvo el tema de las candidaturas como tal”. Lo que se discutió, explicó, fue cómo hacerse cargo de la situación actual y abordar en conjunto propuestas que den una señal a la ciudadanía.

En esa línea, Boric llamó a su sector a escuchar. “No podemos estar solamente con las orejas tapadas hablando, hablando, hablando, tenemos que escuchar. Ese es mi rol, a eso quiero dedicarme en este tiempo”, dijo el exmandatario frenteamplista.

Y adelantó: “Va a haber un nuevo encuentro que están organizando los partidos, creo que para noviembre”.

Soto detalló que en las próximas semanas se desplegará una serie de iniciativas que van en la dirección de reactivar a la izquierda. “La oposición va a volver a salir a la calle, a escuchar a la ciudadanía, sus problemas y sus dolores, y a partir de esa escucha presentar un proyecto país que sea alternativa y que genere esperanza en el futuro”, señaló.

Para dotar de contenido ese trabajo se sumarán la Fundación Horizonte Ciudadano, la fundación de Boric y los centros de pensamiento de los partidos progresistas,.

Intensificar las críticas a Kast

La unidad solicitada por los exmandatarios tiene también otra cara: capitalizar las dificultades que ha enfrentado el Gobierno e intensificar las críticas a Kast y su gabinete.

Esto responde a otra de las conclusiones de la reunión: la oposición no está logrando posicionar su relato y sus propuestas, pese a la baja en la popularidad del Gobierno y a las tensiones del oficialismo que han repercutido en la administración Kast.

Tras la cita, fue Boric quien puso el acento en el Ejecutivo. Consultado sobre la caída del Fondo E de las pensiones y la responsabilidad que desde el oficialismo le han atribuido, respondió que “cuando la gente escucha a un gobierno que lleva ya siete meses gobernando, echarle la culpa de todo al gobierno anterior, creo que saca sus propias conclusiones y está cansada de que se le eche la culpa al empedrado y que no se hagan cargo de sus propias responsabilidades”.

Y acotó: “Uno es el responsable de que la calidad de vida de los chilenos y chilenas mejore. Y andar echando la culpa a otro no construye nada, no soluciona nada y evade las responsabilidades y erosiona la confianza”.

En la misma dirección apuntó Soto, quien afirmó: “Chile lo está pasando mal. Los chilenos y chilenas están sufriendo las consecuencias de las malas decisiones que está tomando este gobierno, y hemos decidido, en conjunto con la oposición y bajo los liderazgos de Michelle Bachelet y Gabriel Boric, trabajar juntos para recuperar la confianza de la ciudadanía”.

El presidente del PPD subrayó que la oposición buscará demostrar que, “más allá de sus diferencias, se puede unir para generar una alternativa de conducción distinta a la que plantea José Antonio Kast, cuyas decisiones están afectando sobre todo a la clase media y a los sectores más vulnerables de Chile”.