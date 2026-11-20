No puedo hablar por los más jóvenes, que me producen una profunda conmiseración, sino por los adultos que, como Juan Luis Castro, fuimos opositores a una dictadura y constructores de una democracia, y que hoy vemos a uno de los nuestros traficar con firmas ajenas para que al Gobierno le cueste más aprobar un Presupuesto que ya recibió más de dos mil indicaciones.

El senador Juan Luis Castro fue joven alguna vez. Mi memoria, que es lo único que jamás me falla, lo recuerda presidiendo la Asociación de Médicos Jóvenes a mediados de los años ochenta, socialista ya entonces. No era muy distinto al de hoy. Jamás sonreía, nunca estaba feliz, siempre lanzaba ultimátums.

Era la dictadura y se entendía su posición. No cambió demasiado cuando llegó la democracia y se convirtió en un dirigente interno, muy interno, del Partido Socialista. Bajo, calvo, hematólogo, uno lo imagina dando malas noticias en el pasillo del hospital sin emocionarse ni enojarse, con perfecta cara de diagnóstico. Esos doctores que revisan los exámenes y apenas te preguntan el nombre, pero que dan confianza justamente por eso.

Lo cierto es que el doctor Castro abandonó hace ya mucho tiempo la medicina activa para dedicarse a la política activa. Ahí se ha especializado también en dar malas noticias y en estar siempre descontento, pero también en ordenar filas y firmas, incluso, según parece, si tiene que inventarlas. Ya en 2002 La Tercera lo llamaba “el doctor que más opera en Chile”. El debate de ideas no es lo suyo, ni los acuerdos. Lo suyo es pasar máquina, cumplir órdenes de partido y a veces impartirlas.

El martes en la noche, como jefe del comité del Socialismo Democrático, retiró los permisos constitucionales de Ximena Órdenes y Fidel Espinoza, que andaban por Asia en la comitiva del Presidente. Sin esos permisos, al Gobierno le costaba más reunir los votos para las normas de quórum del Presupuesto, entre ellas el alza del techo de la deuda. Era una jugada de pizarrón. El problema es que Órdenes, desde China primero y desde Japón después, dijo que nunca pidió ni autorizó nada. Y sin embargo, en algún papel del Senado aparece su firma.

Dicen que los médicos tienen la peor letra del mundo. Aquí pasa lo contrario: la firma de la senadora se lee perfectamente, solo que ella asegura no haberla puesto. Era una firma en papel, y hay quienes sugieren que pudo haberse recortado de otro documento. Si es así, estamos más cerca de la tarea de manualidades de cuarto básico que del quirófano. Quién recortó y quién pegó lo tendrá que averiguar la Fiscalía. Pero el que gestionó el trámite fue Castro, y la Mesa del Senado ya le dejó el bulto.

Sería totalmente injusto pensar que este doctor, que hace y deshace quórums como un tinterillo cualquiera, es de lo peor que nos ofrece este Congreso. Yo diría que es de lo mejorcito. Tiene una profesión conocida y vida gremial (presidió el Colegio Médico entre 2002 y 2008), tomó riesgos en la dictadura y pertenece por derecho propio a la historia de la democracia recuperada. En 1999, CNN y la revista Time lo incluyeron entre los líderes latinoamericanos del nuevo milenio. El milenio llegó; el liderazgo, un poco menos. No tiene encanto ni parece tener mucha relación con sus electores, pero es un político profesional y no un aficionado. No se puede decir lo mismo de gran parte del Senado, porque, para sorpresa de todos, Juan Luis Castro es senador. Y hablo del Senado para no ensañarme con la Cámara de Diputados, que es un verdadero show de gente rara, divertida, perdida y enojada, una fiesta de disfraces donde todos se disfrazan de sí mismos.

En el Senado hay personas serias, como Luciano Cruz-Coke, Daniel Núñez o Iván Moreira, y gente con experiencia, como Francisco Huenchumilla y Yasna Provoste. Hay gente ponderada como Javier Macaya y políticos de talento como Rodolfo Carter. Hay gente que lleva mucho tiempo ahí y de la que nadie se acuerda, como Loreto Carvajal o Alfonso De Urresti. Está la siempre seria y eficiente Paulina Núñez y el siempre inaguantable Ignacio Urrutia, personaje colorido de un pinochetismo de bar que ahora resulta casi banal frente a Vanessa Kaiser, Cristián Vial y varias Camila Flores.

Están todas estas estrellas, conocidas algunas por buenas razones y otras por malas, el Ossandón que nunca falta y el Walker que tampoco puede faltar, y una serie de nombres y apellidos perfectamente desconocidos para el público que seguramente representan a algún cacique local o algún porcentaje de votos de otra lista que los puso ahí. En general no hay intelectuales en ese Senado que fue alguna vez el hogar de Andrés Bello, de Pablo Neruda y de Volodia Teitelboim, ni tampoco ideólogos. Lo que hay es un día a día, un pirquineo de votos. Hay sobre todo, de parte de la oposición, la confusa sensación de que este es su momento, de que el gobierno no puede hacerlo peor, pero de que no tienen ni soldados ni municiones para ir a la batalla.

El Gobierno regala todos los días indignaciones, errores burdos y descoordinaciones infinitas, pero la oposición le responde con la misma impericia, el mismo nulo sentido de la oportunidad y la misma falta de plan. Podrían no hacer nada y ganarían, pero hacen algo, hacen mucho, y empatan. En la Cámara baja demuestran lo bajo que se puede caer. Los ministros, sin embargo, logran destruir el capital político que les regala la oposición. Todo se convierte en un barullo del que nadie entiende nada. En ese Parlamento no se distingue quiénes podrían ser los rostros del mañana, los que podrían sacarnos de esta crisis callada, tranquila pero persistente, en la que seguimos estacionados.

El Congreso Nacional es quizás uno de los edificios monumentales más feos del país. Lo construyeron arquitectos de segura reputación sobre los cimientos de un hospital derruido, el hospital Deformes, que el terremoto de 1985 dejó inservible. Bueno, algo tiene de deforme, y lo ha tenido siempre, desde que la dictadura lo instaló en Valparaíso para alejarlo de Santiago, donde se deciden las cosas. Por esta tumba asiria con puertas sacadas del Batman de Tim Burton desfilaron diputados y senadores brillantes, temibles, delirantes, pero en general lúcidos. La élite solía tener algo que ver con la cultura, el coraje o la astucia. Pienso en Allamand, en Piñera, en Insulza, en Viera-Gallo, en Teillier, en Enríquez-Ominami, en el propio Boric. José Antonio Kast pasó dieciséis años en este Congreso sin dejar un recuerdo demasiado imborrable de su actividad parlamentaria, pero convivió con los más grandes, de su partido y de los ajenos.

Ese mundo se acabó, y es justo pensar que los desaciertos de su Gobierno tienen también que ver con eso: con una élite que ha perdido rigor y rubor, que conoce mal el trabajo de base y no frecuenta las hemerotecas, pero que ocupa el puesto y se graba en él para sus redes sociales. Pasa en todo orden de cosas, no solo en la política. Películas que ayer nos hubiesen parecido bodrios olvidables (La Odisea de Nolan, La bola negra de los Javis) hoy juegan a ser obras maestras. ¿Qué es lo último que los chilenos hemos inventado? ¿Qué es lo único que discutimos? Una constitución que ni sus constituyentes comprendían a cabalidad. Tenemos más personas con estudios y títulos que nunca, pero en el colegio solo leemos libros que nos ayuden a “comunicarnos” mejor y que nos implanten valores. Adiós Martín Rivas o El obsceno pájaro de la noche: la escuela te enseña a ser buena persona, y en eso fracasa clamorosamente. La IA no destruirá nada que no esté ya destruido. No tenemos lenguaje, solo palabras. No tenemos ideas, solo convicciones.

No puedo hablar por los más jóvenes, que me producen una profunda conmiseración, sino por los adultos que, como Juan Luis Castro, fuimos opositores a una dictadura y constructores de una democracia, y que hoy vemos a uno de los nuestros traficar con firmas ajenas para que al Gobierno le cueste más aprobar un Presupuesto que ya recibió más de dos mil indicaciones.

Decía que hay doctores que revisan los exámenes y apenas te preguntan el nombre. Esta vez, el doctor no le preguntó nada a la senadora Órdenes. Ni siquiera si podía usar el suyo.