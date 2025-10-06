Con propuesta de la Convención Constitucional incluida: la versión final del programa de Jeanette Jara

Bajo el titulo Un Chile Que Cumple, el documento fue compartido en el comando y este lunes será presentado de manera oficial.

Un Chile que Cumple. Ese es el título que lleva la versión final del programa de Jeanette Jara que fue compartido el domingo por la noche en el comando y que hoy lunes será presentado en Londres 76, donde ubica sus oficinas el equipo de campaña.

La presentación del documento estuvo precedido de cuestionamientos por el retraso en la entrega y las aprehensiones de la Democracia Cristiana (DC) por la eventual inclusión del aborto legal.

Aunque la candidata presidencial aseguró que el tema no iba a estar incluido, finalmente sí se hace mención en el programa a la materia definiendo que, en caso de ser electa, dará continuidad a la tramitación del proyecto presentado por el Gobierno de Gabriel Boric.

“Daremos continuidad a la tramitación del proyecto de ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana catorce, promoviendo un diálogo respetuoso y pluralista que permita avanzar en igualdad y derechos para todas las mujeres del país”, declara el documento.

Respecto a si la DC estuvo a favor de la inclusión del aborto en el programa, el vocero del comando, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), sostuvo que “esto fue conversado con los equipos programáticos”.

Eso sí, puso en duda que la falange haya suscrito dicha parte del programa: “¿Significa esto que todos y cada uno de los militantes DC están de acuerdo? No puedo decirlo”, fueron las palabras del legislador en radio Agricultura.

Definición internacional

Otro de los puntos del programa que provocaba expectación era el internacional. A lo largo de su campaña, Jara ha variado su posición respecto a regímenes de izquierda, en particular al de Cuba que primero calificó como “democracia diferente” para luego declarar que “claramente no es una democracia”.

La posición de la candidata sobre las dictaduras de Latinoamérica, en particular las de Cuba, Venezuela y Nicaragua han sido a contrapelo de su tienda política, el Partido Comunista que las reivindica. Por lo mismo, desde el Socialismo Democrático se hizo un llamado a definir la materia.

En el programa, en todo caso, no hace mención directa a estos países. En cambio, apunta a estrechar relaciones con el “entorno geográfico más cercano” con “proyectos como los corredores bioceánicos, la integración energética, iniciativas de explotación minera conjunta” y, por otra parte, se propone “avanzar en reformas al sistema multilateral de comercio”.

Respecto a la situación democrática de la región, el documento dice: “Apoyo a la democracia en la región: apoyaremos las misiones de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos; promoveremos el fortalecimiento y actualización tanto de la Carta Democrática Interamericana como del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas”.

Programa de Jara revive propuestas de la Convención

Además de nuevas propuestas en salud, educación, migración y seguridad, el programa también contiene un apartado de pueblos indígenas.

Ahí, se proponen diferentes medidas dirigidas al desarrollo de los pueblos originarios; dos de ellas similares a las que proponía el fallido texto constitucional propuesto por la Convención en 2022.

“Reconocimiento Constitucional. Impulsaremos el proyecto de ley que reconoce constitucionalmente a los pueblos indígenas, reconociendo sus tierras, territorios, lenguas, derecho a la educación y formas de participación política. Incorporaremos la interculturalidad como principio transversal en la administración del Estado, evitando la discriminación arbitraria y resguardando el ejercicio de sus derechos colectivos”, sostiene el programa de la abanderada oficialista

“Promoveremos siempre una relación jurídica con los pueblos indígenas basada en el respeto y la igualdad, fomentando el desarrollo integral en lo económico, social y cultural de todos los miembros del país -incluídos los pueblos indígenas- en conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos”, añade.

La propuesta va en la misma línea que el texto constitucional de la Convención que establecía: “Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado”.

Asimismo, el documento programático de Jara plantea crear un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas.

“Constituiremos el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas con representación de los 11 pueblos indígenas reconocidos por la ley, asegurando la voz y participación efectiva de cada pueblo en las decisiones nacionales y regionales. Este Consejo será el eje articulador de mecanismos permanentes de participación indígena en las políticas públicas, garantizando así el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT. Asimismo, fortaleceremos la coordinación estatal en materia indígena, superando la fragmentación institucional, para aumentar eficacia, coherencia y confianza en las políticas públicas”, dice el texto.

