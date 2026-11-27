“Creo que hay que hacer el esfuerzo y a veces hay que morderse la lengua”, recalcó el presidente de Evópoli.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, le bajó el perfil al desencuentro entre el Partido Republicano y Chile Vamos surgido luego de que el diputado de la primera colectividad, Agustín Romero, descartó la posibilidad de conformar una coalición.

Al respecto, el senador recalcó que “las coaliciones son necesarias cuando vienen elecciones“, en declaraciones que le entregó a radio Agricultura.

“Andar hoy día pensando si es coalición o no, acá lo importante es ponerse detrás del Presidente de la República, sacar adelante temas importantes“, enfatizó el timonel de Evópoli, quien calificó como “absurdo” enfrascarse en peleas menores.

Cruz-Coke y las tensiones entre Chile Vamos y Republicanos

Respecto de las tensiones entre Chile Vamos y el Partido Republicano, Luciano Cruz-Coke apuntó que “hay algunos que todavía creen que están en campaña y que tienen que diferenciarse, no entienden que el fracaso del gobierno es el fracaso de todos los partidos que apoyan a la coalición”.

“Entonces, hacer este tipo de distinciones absurdas, no pensar en que la derecha, en sus distintos sabores, matices, y formas, tiene que actuar unida (…) las fuerzas están bastante equiparadas, tenemos que trabajar en conjunto, y eso es lo que hemos buscado hacer“, complemento.

Pese a aseverar que “por supuesto que hay que marcar una diferencia y hacer un matiz cuando corresponda, si es que corresponde”, planteó que “hay que hacerlo con lealtad, en la interna, y con los mecanismos de comunicación que también tenemos“.

“Hay que apoyar al gobierno y centrarse en los problemas de la ciudadanía. Si no, los gobiernos colapsan, y ahí yo creo que hay que hacer el esfuerzo, y a veces hay que morderse la lengua. La política es un ejercicio de tragar sapos a veces y decir, mire, hay que avanzar en los problemas que realmente le importan a la ciudadanía”, concluyó el presidente de Evópoli.