Atención emprendedores: Lanzan concurso para impulsar ideas de negocio con premios de un millón de pesos

“Manos a la obra” busca fortalecer las capacidades financieras y de gestión de emprendedores del país. Los 10 proyectos ganadores del concurso “Aprendiendo Emprendo” recibirán $1 millón cada uno para potenciar sus negocios.

La Asociación de Bancos (ABIF), junto a la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, realizaron en INACAP Sede Apoquindo el lanzamiento de una nueva edición del curso gratuito online “Manos a la Obra”, iniciativa que busca fortalecer la educación financiera y apoyar el desarrollo de emprendimientos en el país.

En Chile, el ecosistema emprendedor ha crecido con fuerza en el último tiempo: según datos de la Encuesta de Microemprendimiento del Ministerio de Economía, más del 98% de las empresas del país son pymes, y el segmento genera alrededor del 70% del empleo en el país. Sin embargo, muchos de estos pequeños negocios enfrentan dificultades ligadas al ámbito financiero en alguna etapa.

De acuerdo con la encuesta “Capacidades Financieras de las micro, pequeñas y medianas empresas en Chile” de la CMF y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el país se encuentra por debajo del G20 y el resto de la región en términos de actitud y de comportamiento financiero. Además, menos de la mitad de los emprendedores entiende qué es un dividendo y menos del 60% entiende que el pago de intereses aumenta con el plazo del crédito.

Frente a este escenario, se desarrolló este programa dirigido a personas mayores de 18 años que tengan un emprendimiento en funcionamiento o una idea de negocio. Contempla formación en gestión, planificación y elementos financieros para apoyar a las pymes y emprendedores.

“La educación financiera es una herramienta concreta de movilidad social y desarrollo económico. Este programa busca entregar conocimientos prácticos para que más personas puedan tomar mejores decisiones, formalizar sus negocios y acceder a nuevas oportunidades de crecimiento”, señaló José Manuel Mena, presidente de la ABIF.

Concurso “Aprendiendo Emprendo”

Quienes completen los 10 módulos del curso y sus respectivas evaluaciones podrán postular automáticamente al concurso “Aprendiendo Emprendo”, donde se seleccionará a 25 finalistas y posteriormente a 10 emprendedores ganadores, quienes recibirán un premio de $1 millón cada uno para fortalecer sus negocios. Además, los finalistas accederán a mentorías y capacitaciones especializadas en modelos de negocio y elevator pitch.

“En Mi Barrio Financiero creemos que el conocimiento no puede ser un privilegio. Democratizar la educación financiera es parte esencial de nuestro propósito, y por eso ponemos a disposición 10 módulos gratuitos y certificados por la Universidad de Chile, pensados para entregar herramientas reales y útiles a emprendedores de todo el país”, destacó Jaime Ruiz-Tagle, director ejecutivo de Mi Barrio Financiero y académico del Departamento de Economía de la FEN.

El curso “Manos a la Obra” está disponible de manera gratuita a través de la plataforma Mi Barrio Financiero, programa de la FEN de la U. de Chile y la ABIF. La fecha límite para participar en el concurso es el 12 de septiembre de 2026. Para lo cual se deben terminar los 10 módulos, las encuestas de inicio y cierre.

Las bases y detalles del concurso “Aprendiendo Emprendo” están disponibles en: https://manosalaobra.mibarriofinanciero.cl/