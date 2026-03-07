El café es el nuevo petróleo: ¿Por qué Copec y Coca-Cola quieren tu taza?

Desde los cafés con piernas hasta el desembarco de gigantes a la categoría, el café se vuelve el combustible del lifestyle. Una radiografía a la vanguardia urbana, los hongos y la disputa por el “tercer espacio”.

“El café frío no es café”, me han comentado alguna vez, mientras miraban con sospecha cualquier líquido oscuro que no desprendiera vapor. Pero la nostalgia, aunque romántica, suele ser mala consejera para entender el presente. Hoy, basta caminar por las calles de Providencia o Nueva Las Condes para ver que el accesorio definitivo no es un reloj de alta gama ni un bolso de diseñador, sino un vaso transparente -el famoso tumbler– donde el hielo tintinea contra un iced latte.

Ya no es solo una bebida; es un símbolo generacional. Las cifras no mienten, dos de cada tres jóvenes prefieren su dosis de cafeína a baja temperatura. El segmento del café frío crece un 22% año tras año, impulsado por una estética que Kylie Jenner convirtió en el uniforme de la business woman y que Ariana Grande o Rosalía terminaron de sellar como una declaración de principios.

El café frío alarga el disfrute; no tiene el deadline de la temperatura. Se customiza, se fotografía, se escucha (bendito sea el ASMR de los hielos) y, por sobre todo, se muestra. En la era de Instagram y TikTok, el café ya no solo se toma, se exhibe como parte de un universo personal.

Del piernas al grano de especialidad

Santiago ha mutado. Quienes llegamos a Chile a mediados de los 90 recordamos que la oferta se dividía entre el café instantáneo y el fenómeno antropológico de los cafés con piernas. Ese modelo, tan propio de la cultura del centro, que basaba su éxito en la rapidez y el estímulo visual, pero el producto en la taza era, digámoslo con elegancia, secundario.

Hoy el relato es otro. Santiago alberga más de 4.000 cafeterías y el café de especialidad ha pasado de ser un nicho para entendidos a un estándar exigido por el consumidor. El cambio de paradigma es total, ya no buscamos solo cafeína, buscamos el origen ético del grano, notas de cata y baristas que parecen alquimistas. Marcas chilenas están invadiendo la oferta, algunas con calidad sorprendente. Me da placer ver cómo emprendimientos que nacieron de la pasión por el grano hoy compiten mano a mano con grandes cadenas, demostrando que en Chile se tuesta y se crean marcas con un nivel internacional.

Hongos, Beats y la Experiencia Pinsa

Pero la tendencia no se detiene en la temperatura o el origen del grano. La vanguardia ahora se bebe con beneficios funcionales. Me refiero al café con hongos adaptógenos (reishi, melena de león o cordyceps), una tendencia que viene pegando fuerte en ciudades como Nueva York y Londres por sus propiedades para el foco cogniotivo y la energía, y que en Chile ha encontrado un embajador de lujo en Café Pinsa.

Al entrar en este spot de Vitacura, lo primero que te detiene tu atención son sus Super Coffee, una propuesta que eleva la base de café italiano a la categoría de bienestar funcional. La gran apuesta aquí es el 7 Fungi, un blend de siete hongos que -despejemos dudas- no son alucinógenos, sino aliados potentes para combatir el estrés y blindar el sistema inmune.

Lo fascinante es que el sabor no sale damnificado, el clásico es un equilibrio perfecto de espresso y calidad energetica. Pero si buscas el accesorio definitivo para el lifestyle actual, el Skin Glow helado es la clave. Con colágeno, miel de palma y canela, es básicamente un tratamiento de belleza y salud articular servido en un vaso, ideal para quienes entendemos que hoy el café se elige tanto por su perfil de notas como por lo que hace por nuestro cuerpo.

En Pinsa, no solo se han apropiado del concepto del café funcional, sino que han sabido leer el espíritu de la época al integrar la música electrónica en su propuesta. Las convocatorias para escuchar sesiones de DJ mientras se disfruta con un café de especialidad, transformando el espacio de consumo en un centro cultural urbano.

Pero no son los únicos; lugares como Café Pascucchi (MUT), WelkomCoffee (Portal Lyon) o algunas barras ocultas en el Barrio Italia han empezado a maridar los beats con el espresso, entendiendo que el consumidor actual busca una experiencia multisensorial.

Sumando a la ruta

Si buscan un dato fresco para este fin de semana, tienen que visitar Sienna Bakery. Es una pastelería peruana que acaba de aterrizar en Las Condes. Tiene una vibración muy a lo Bridgerton, donde el diseño de interiores compite en belleza con su queque de mandarina (una obra de arte) o sus postres “cuchareables”. El chocolate Dubai con tiramisú es de otro planeta. Es el ejemplo perfecto de cómo un buen café y una carta de alto nivel te convierten en cliente frecuente.

En el plano de la integración social, no puedo dejar de mencionar el trabajo de La cafetería Conectar en Providencia, (Av. Providencia 215), un espacio inclusivo inaugurado a mediados de 2025, atendido por jóvenes con síndrome de Down y discapacidad intelectual. Impulsado por la Corporación Apertura para el Mañana (APM), el local ofrece café de especialidad y repostería elaborada por ellos, destacando por su calidez y autonomía.

Estos espacios no solo sirven un café de excelente factura, sino que humanizan la categoría, recordándonos que el café es, ante todo, una herramienta de conexión y visibilidad.

Y si lo que buscas es una experiencia más tranqui y urbana moderna, el MUT (Mercado Urbano Tobalaba) es el lugar. La dinámica es fascinante, te compras un cafecito en cualquiera de las múltiples y excelentes barras de especialidad que hay en sus niveles y te vas a los jardines en altura. Es el nuevo lujo santiaguino. Un momento de silencio verde en medio del cemento, con un vaso de café frío en la mano. Maravilloso.

La irrupción de los gigantes

Pero ojo, que donde hay tendencia masiva, hay negocio de escala. Estamos presenciando la entrada definitiva de los grandes grupos económicos a la categoría, un movimiento que confirma que el café ya no es un commodity, sino el nuevo petróleo líquido del lifestyle.

Lo que está pasando en México con Coca-Cola es una señal de alerta global. Tras adquirir Costa Coffee, el gigante de las bebidas ha convertido a México en su laboratorio experimental. En Polanco, el corazón premium de CDMX, han instalado locales que son el gran dolor de cabeza para la competencia tradicional. No solo venden café; están mapeando el comportamiento del consumidor en el tercer espacio. Su meta es ambiciosa, ser la tercera cadena más importante de México para 2034, usando esta plataforma premium como trampolín para salir a conquistar el mundo con eficiencia operativa y estética aspiracional.

En Chile, el tablero se mueve en la misma dirección. Copec acaba de oficializar esta semana la adquisición del 70% de Procafecol Chile, asumiendo el control de la operación de Juan Valdez en el país.

El gigante de los combustibles no solo busca fortalecer su oferta de comida al paso con productos premium, sino que proyecta duplicar el número de tiendas en el mediano plazo. Es una apuesta clara por la conveniencia urbana y en ruta, integrando el café de marca reconocida a su ecosistema de consumo rápido. Cuando los líderes de las bebidas y los combustibles deciden que su futuro es el grano, es porque la revolución de la taza ya no tiene vuelta atrás.

El mensaje es claro, el café es el nuevo petróleo líquido del lifestyle.