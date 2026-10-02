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En el mes de la Educación Financiera Santander impulsa iniciativas para distintos públicos y pyme

A través de programas presenciales y digitales, el Banco aborda materias como ahorro, planificación, banca digital y prevención de fraudes. Durante 2025, sus acciones para promover estos contenidos alcanzaron a 199.042 participantes en Chile.

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María José Crespo

El inicio del Mes de la Educación Financiera abre una oportunidad  para relevar la importancia de entregar herramientas que ayuden a las personas a tomar  decisiones informadas y desenvolverse con mayor seguridad en un entorno financiero cada  vez más digital. Con ese objetivo, Santander Chile desarrolla iniciativas de educación  financiera dirigidas a escolares, jóvenes, familias, personas mayores y pymes y que solo  durante 2025 impactaron a más de 199.000 participantes. Así, los beneficiados aprendieron  más sobre planificación, ahorro, presupuesto, seguridad digital y prevención de fraudes, entre  otras temáticas. 

“Este tipo de contenidos tiene un impacto directo en la vida cotidiana. Permite que las  personas comprendan mejor sus alternativas, anticipen riesgos y tomen decisiones más  conscientes sobre sus recursos. Por eso, buscamos abordar esta materia en las distintas  etapas de la vida y mediante iniciativas conectadas con las necesidades reales de cada  comunidad”, señala Carmen Gloria Silva, gerente de Políticas Públicas y Sostenibilidad de  Banco Santander Chile. 

Esto es especialmente relevante en un contexto donde la educación financiera tiene cada vez  más importancia para las personas. El informe de Santander, “El valor de aprender:  perspectivas globales sobre educación financiera”, muestra que el 96% de los chilenos  considera que esta materia debería formar parte de las asignaturas esenciales en los colegios,  ubicándola en segundo lugar, solo detrás de matemáticas (97%) y al mismo nivel que idiomas  y ciencias. La valoración también influye en la elección de los establecimientos: un 85% afirma  que estaría más dispuesto a optar por un colegio que imparta educación financiera. Sin  embargo, el 83% reconoce no haber recibido este tipo de formación durante su etapa escolar. 

Educación financiera para todo el ciclo de vida 

Una las iniciativas que lleva adelante el Banco es Proyecto de Curso, desarrollada junto a Elige  Educar. A través de una metodología basada en proyectos, los escolares trabajan para  financiar una meta colectiva -como organizar un paseo o actividades de fines de año, comprar  polerones, entre otros- mientras aprenden a preparar presupuestos, definir planes de ahorro,  comparar alternativas y evaluar riesgos. En su piloto participaron más de 600 estudiantes, 30  docentes y ocho comunidades educativas.  

La formación de los más pequeños también se extiende al hogar mediante “María y el  secreto del ahorro”, un libro digital desarrollado por Global Shapers Santiago con el apoyo de  Santander y disponible para descarga gratuita en la web del Banco. A lo largo del relato, María  enfrenta distintos desafíos que la llevan a comprender que ahorrar no es solo guardar plata,  sino también priorizar, planificar y pensar en el futuro. Con ejemplos cotidianos y fáciles, el  libro invita a niños y familias a conversar sobre dinero de una forma natural y sin  complicaciones. 

Para las personas mayores, el Banco participa en Nunca es Tarde, programa organizado por  la Asociación de Bancos, en el que voluntarios de Santander actúan como relatores. Entre  marzo y agosto, las actividades realizadas en La Cisterna, La Pintana y Chillán beneficiaron a  más de 100 personas con contenidos sobre presupuesto, ahorro, banca digital y prevención  de fraudes. 

La propuesta de Santander se complementa con Sano de Lucas, plataforma digital abierta a  la comunidad; charlas en colegios, universidades, municipalidades y para trabajadores de  empresas; cursos formativos para emprendedores a través de Santander X, entre otros. Adicionalmente, Santander realiza a lo largo de todo Chile los Openday Inversiones, jornadas  gratuitas y abiertas a todo público donde se acerca la educación financiera al mundo de las  inversiones mediante charlas, talleres y asesorías personalizadas con gestores  especializados. La próxima edición se realizará el jueves 15 de octubre en el WorkCafé Puerto  Nuevo de Antofagasta. 

“El Mes de la Educación Financiera es una oportunidad para ampliar esta conversación y  acercarla a más personas. Ninguna iniciativa por sí sola resuelve las brechas existentes, por lo  que la colaboración entre actores públicos y privados, considerando establecimientos  educacionales, organizaciones sociales, municipios y otras instituciones, junto con el apoyo  de las familias, es esencial para generar este aprendizaje y que pueda sostenerse en el  tiempo”, agrega Carmen Gloria Silva.

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