7 de cada 10 chilenos saben poco o nada sobre los fondos generacionales

Según reveló la encuesta AFP Capital–Cadem, un 69% de las personas declara estar poco o nada informado sobre los Fondos Generacionales. La brecha es mayor entre mujeres, jóvenes y personas de los segmentos D/E.

A seis meses de la entrada en vigencia de los Fondos Generacionales, la encuesta AFP Capital – Cadem reveló que siete de cada diez personas se sienten poco o nada informadas sobre este cambio, que comenzará a operar el 1 de abril de 2027.

Los Fondos Generacionales forman parte de los cambios incorporados por la Reforma Previsional y reemplazarán a los actuales multifondos A, B, C, D y E. Con el nuevo esquema existirán 10 Fondos Generacionales, a los que las personas serán asignadas automáticamente de acuerdo con su año de nacimiento. Cada generación tendrá una estrategia de inversión que irá ajustando gradualmente su nivel de riesgo a medida que sus integrantes se acerquen a la edad de pensión.

En concreto, un 35% señaló estar poco informado y un 34% nada informado, mientras que solo un 30% declaró estar algo o muy informado sobre los Fondos Generacionales. La brecha es aún mayor en algunos grupos: entre las mujeres, un 80% reconoce estar poco o nada informado; entre las personas de 18 a 34 años, la cifra alcanza el 79%; y en los segmentos D/E llega al 82%.

“Que siete de cada diez personas se sientan poco o nada informadas muestra que todavía tenemos un desafío importante por delante. Y esa brecha es aún mayor entre mujeres, jóvenes y personas de los segmentos D y E. Nuestro desafío en estos seis meses es explicar este cambio de manera simple, resolver dudas y acompañar a los afiliados antes de su entrada en vigencia”, sostuvo Romeo Hodali, VP de Afiliados, Canales y Marca de AFP Capital.

Opiniones sobre la asignación por generación

El sondeo también muestra que, pese al bajo nivel de información, muchas personas ya están formando una opinión sobre una de las principales características del nuevo esquema: la asignación a un Fondo Generacional según el año de nacimiento, sin posibilidad de cambiarse a otro Fondo Generacional en el ahorro obligatorio.

Un 53% señaló estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con esta característica, mientras que solo un 12% se manifestó de acuerdo o muy de acuerdo.

El mayor nivel de desacuerdo se observa entre las mujeres y las personas de entre 35 y 54 años,

donde alcanza un 57% en ambos casos. Entre los hombres llega al 49%, mientras que por edad registra un 53% entre quienes tienen 55 años o más y un 49% entre los jóvenes de 18 a 34 años.

Al analizar los segmentos socioeconómicos, la percepción se mantiene relativamente transversal: el desacuerdo llega al 59% en el C1, 54% en D/E, 53% en C2 y 51% en C3.

“También vemos que, pese al bajo nivel de información, muchas personas ya están formando una opinión sobre este cambio. Eso refuerza la importancia de explicar mejor cómo funcionarán los Fondos Generacionales, resolver dudas y entregar información clara durante estos seis meses previos a su entrada en vigencia”, agregó Hodali.

¿Cómo funcionarán los Fondos Generacionales?

A diferencia de los actuales multifondos, los Fondos Generacionales están diseñados para ajustar su estrategia de inversión a lo largo de la vida de las personas. En las etapas más jóvenes, cuando existe un horizonte más largo hasta la pensión, tendrán una mayor orientación hacia activos de crecimiento. A medida que cada generación avance en edad, la estrategia irá reduciendo gradualmente el nivel de riesgo y aumentando la participación de activos orientados a proteger el ahorro acumulado.

El cambio desde los multifondos a los Fondos Generacionales será automático, por lo que los afiliados no tendrán que realizar un trámite para ser asignados al fondo correspondiente a su generación.