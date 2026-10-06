CorpoGames reunió a empresas y familias en actividad inclusiva

La actividad organizada por Fundación Miradas Compartidas y Novandino Litio, en colaboración con la Municipalidad de Las Condes, reunió a corpóreos de distintas empresas y organizaciones en una jornada donde personas con discapacidad lideraron los equipos, combinando deporte, entretención e inclusión.

Personas con discapacidad liderando equipos, corpóreos de distintas empresas y organizaciones, y familias compartiendo en torno al deporte y la entretención marcaron la primera edición de los “CorpoGames”, realizada este domingo en Isidora Goyenechea, en Las Condes.

La actividad deportiva, organizada por Fundación Miradas Compartidas, en colaboración con Novandino Litio y la Municipalidad de Las Condes, convirtió la competencia en un espacio de encuentro y participación, llevando el mensaje de inclusión a uno de los principales sectores urbanos de la comuna.

La competencia estuvo conformada por cuatro equipos —Morado, Verde, Amarillo y Azul— liderados por Joaquín Rojas, Daniela Yáñez, Pablo Vásquez, Sebastián Díaz y Carlos Valencia, integrantes de Fundación Miradas Compartidas. Como capitanes y estrategas, fueron los encargados de organizar a sus compañeros, tomar decisiones y conducir a sus equipos durante las distintas pruebas.

Entre los 22 corpóreos que participaron estuvieron Ramón, de Fundación Miradas Compartidas; Lunita, de Novandino Litio; y LasCondín, de la Municipalidad de Las Condes, representantes de las organizaciones detrás de la jornada.

El Equipo Morado, liderado por Joaco y Dani, estuvo integrado por Bupa con Integrín, Imegaventus con Venturito, Deliciosa con Chancaquín, Bresler con Breslerín y Ambrosoli con Osito. El Equipo Verde, capitaneado por Pablo, reunió a BCI con Mono, MPM con Prudencio, Ambrosoli con Osa, Abastible con Abastín y Sigma con Codiguín.

Por su parte, el Equipo Amarillo, liderado por Seba, estuvo compuesto por Ambrosoli con Oso, MPM con Prudencia, CBB con Cementín, Buses Pluss Chile con Plussito y Tarragona con Basky. Finalmente, el Equipo Azul, capitaneado por Carlos, reunió a BCI con Mono Rojo, SQM con Soqui, Parque Arauco con Arauquín y Costa con Mono.

Tras las distintas pruebas, el Equipo Verde, liderado por Pablo Vásquez, se quedó con el primer lugar de esta primera edición de los CorpoGames, cerrando una competencia en la que el trabajo en equipo y el rol de sus capitanes fueron parte central de la dinámica.

Para Felipe Olavarría, Gerente General de Fundación Miradas Compartidas, este tipo de instancias permite abordar la inclusión desde una perspectiva diferente. “Para nosotros este tipo de eventos es muy importante porque permite mostrar la discapacidad desde otra arista, desde una mirada positiva. Contar con el apoyo de Novandino Litio y de las distintas empresas que participaron para hacer posible esta actividad es fundamental. Además, tener a nuestro equipo de Miradas Compartidas y a los jóvenes con discapacidad nos permite generar conciencia y mostrar la discapacidad desde una perspectiva diferente”.

La realización de los “CorpoGames” en pleno Isidora Goyenechea, permitió además acercar el mensaje de inclusión a cientos de vecinos y familias que durante la mañana se sumaron a la actividad.

En ese sentido, la Alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, destacó tener esta iniciativa en la comuna. “Para la Municipalidad de Las Condes es muy importante recibir a los CorpoGames, porque creemos profundamente en la inclusión y llevamos años trabajando en esta materia, con un departamento dedicado al área que, por ejemplo, trabaja con 49 emprendedores liderados por personas con discapacidad. Sabemos que siempre podemos mejorar y aprender y por eso estamos aquí. Queremos hacerlo de quienes tienen experiencia, como las fundaciones y corporaciones que están en nuestra comuna. Un ejemplo es Miradas Compartidas, que realiza un trabajo increíble por la inclusión laboral de las personas. Estamos muy felices de que los CorpoGames se realicen acá, en Las Condes, y esperamos seguir muchos años con esta linda actividad”.

Más allá de los resultados de cada prueba, los “CorpoGames” buscaron poner en práctica una forma distinta de vivir la inclusión: personas con discapacidad liderando, empresas y organizaciones trabajando en conjunto y la comunidad compartiendo un mismo espacio, a través del deporte y la entretención.

Desde Novandino Litio, Bárbara Blumel, Gerente de Comunidad y Asuntos Públicos, valoró la convocatoria y participación alcanzada durante la jornada. “Esta ha sido una actividad entretenidísima, simpática, alegre y, sobre todo, muy participativa. Hemos tenido un gran evento, con una gran cantidad de corpóreos y una comunidad que se hizo parte de esta jornada. Agradecemos a Fundación Miradas Compartidas y especialmente a la Municipalidad de Las Condes y a su alcaldesa por brindarnos esta oportunidad de mostrar a toda la comunidad que hoy la diversidad y la inclusión están presentes en Novandino Litio”, afirmó.

Así, la primera edición de los “CorpoGames” cerró reuniendo a empresas, organizaciones, personas con discapacidad y familias bajo una misma lógica de colaboración, sintetizada en una frase que acompañó toda la competencia: “No gana el corpóreo, gana el equipo”.