Viña Don Melchor es Official Venue Partner de The 50 Best Vineyards 2026 en Chile

La selección de Viña Don Melchor como Official Venue Partner de su ceremonia anual de premiación reconoce el notable desarrollo del enoturismo en el país durante las últimas décadas y permitirá proyectar a Chile ante una audiencia global como uno de los destinos enoturísticos más relevantes del mundo.

The 50, anteriormente conocido como 50 Best, ha seleccionado a Viña Don Melchor como Official Venue Partner de la ceremonia de premiación The 50 Best Vineyards 2026, que se realizará el próximo 18 de noviembre en las instalaciones de la viña, ubicadas en el Centro del Vino de Viña Concha y Toro, en Pirque.

La ceremonia formará parte del programa oficial de actividades de The 50 Best Vineyards 2026, que llegará por primera vez a Chile gracias al compromiso de su Official Host Partner, el Gobierno de Santiago y su Corporación Regional, junto a su Official Partner, Grupo Liderazgo. La llegada de este reconocido encuentro internacional refuerza el posicionamiento de Chile como uno de los destinos enoturísticos más relevantes a nivel internacional.

La elección de la Región Metropolitana de Santiago como sede del evento refleja la consolidación de una estrategia de largo plazo impulsada por la industria vitivinícola nacional, los gobiernos regionales, las entidades de turismo y promoción internacional, así como por una amplia red de actores públicos y privados comprometidos con posicionar a Chile entre los principales destinos del vino del mundo.

Durante los últimos años, Chile ha fortalecido su propuesta enoturística a través de inversiones en infraestructura, hospitalidad, gastronomía, cultura y experiencias ligadas al vino, elevando los estándares de la industria y ampliando su reconocimiento internacional.

En este contexto, la realización de The 50 Best Vineyards 2026 en Santiago representa una validación de los avances alcanzados por el enoturismo chileno y una oportunidad excepcional para mostrar al mundo la diversidad de sus valles vitivinícolas, la riqueza de su patrimonio cultural y la sofisticación de las experiencias que hoy distinguen al país.

La ceremonia se llevará a cabo en las instalaciones de Viña Don Melchor, ubicada dentro del Centro del Vino de Viña Concha y Toro en Pirque. Inaugurado en 2025 como parte de una de las inversiones más relevantes de los últimos años en enoturismo en Chile, el centro fue concebido para proyectar internacionalmente la cultura del vino chileno a través de una propuesta que integra patrimonio, vino, gastronomía, arte, paisaje y hospitalidad de clase mundial.

Rikki Tidball, Directora General de Eventos de The 50 Best Vineyards, destacó la elección de Chile como sede de la ceremonia 2026: “Estamos emocionados de llevar los premios The 50 Best Vineyards a Chile por primera vez. Es muy apropiado que celebremos en un destino que ha obtenido reconocimiento mundial por la calidad y la diversidad de su oferta vinícola. Chile sigue marcando la pauta a través de la innovación, la autenticidad y una profunda conexión con su tradición vitivinícola”.

Claudio Orrego, Gobernador de Santiago, comentó: “Nos llena de un profundo orgullo que una organización del prestigio de 50 Best haya elegido a Santiago para hacer su gran debut en Chile. Nuestra región es la capital del vino y el turismo de Sudamérica, y albergar este evento internacional consolida nuestro liderazgo global. Santiago, como capital del vino, es la gran puerta de entrada al enoturismo de nuestro país; un escenario único donde el pulso urbano y la tradición vitivinícola se unen para crear una gran sinfonía en el Valle del Maipo”.

Max Raide, presidente de Grupo Liderazgo, comentó: “Para nosotros, como chilenos, es un gran orgullo ser sede por primera vez en Santiago del evento más importante del mundo del vino, The 50 Best Vineyards, lo que hace nuestro sueño realidad. Esta es una invitación a todos a visitar y conocer no sólo nuestros reconocidos valles, que albergan las mejores cepas como Cabernet Sauvignon y Carménère, sino también nuestros productos que provienen de la tierra y las costas de Chile, y que se pueden disfrutar con los mejores vinos chilenos en los restaurantes y viñedos ubicados en Santiago”.

“Que Santiago de Chile sea anfitrión de The 50 Best Vineyards 2026 constituye una señal muy positiva para la proyección internacional de nuestra industria vitivinícola y turística. Durante los últimos años, el país ha realizado una apuesta decidida por fortalecer su oferta enoturística, elevando los estándares de experiencia, hospitalidad e infraestructura. Que esta comunidad internacional se reúna en Chile representa una oportunidad única para mostrar al mundo la calidad de nuestros vinos, la riqueza de nuestros territorios y el nivel de desarrollo que ha alcanzado el enoturismo nacional”, señaló Isabel Guilisasti, Vicepresidenta de Vinos Finos e Imagen Corporativa de Viña Concha y Toro.

Por su parte, Enrique Tirado, CEO y Gerente General de Viña Don Melchor, destacó el significado que esta elección tiene para la viña y para el país: “La elección de Viña Don Melchor como sede de esta ceremonia constituye un reconocimiento a la excelencia que Chile ha alcanzado como productor de vinos de clase mundial y como destino enoturístico de referencia internacional. Es un honor recibir a los principales referentes globales del sector en el lugar donde nace la historia de Don Melchor y compartir la excelencia de nuestro origen. Más allá de nuestra propia historia, esta será una oportunidad privilegiada para mostrar al mundo la calidad, diversidad y sofisticación que distinguen hoy a la industria vitivinícola chilena.”

Ubicada en el Valle del Maipo, una de las denominaciones de origen más reconocidas del mundo para Cabernet Sauvignon, Viña Don Melchor se ha consolidado como uno de los principales destinos de enoturismo de lujo de Sudamérica. Su propuesta invita a descubrir la historia, el legado y el entorno que dieron origen a Don Melchor, a través de experiencias profundamente conectadas con el territorio, el patrimonio y la cultura del vino chileno.

La elección de Santiago como anfitrión oficial de The 50 Best Vineyards 2026 y de Viña Don Melchor como Official Venue Partner de su ceremonia anual refleja el creciente reconocimiento internacional que ha alcanzado Chile como destino enoturístico de clase mundial. Durante una semana, el evento reunirá en Santiago a referentes del mundo del vino, gastronomía, hospitalidad y viajes, ofreciendo una oportunidad única para mostrar internacionalmente la calidad de los vinos chilenos, la diversidad de sus regiones vitivinícolas y el esfuerzo conjunto de la industria, las autoridades y los distintos actores que han contribuido al posicionamiento del país en el panorama global del enoturismo.

Acerca de Viña Don Melchor

Viña Don Melchor es el origen de uno de los vinos ícono más reconocidos del mundo y un referente global de excelencia para el Cabernet Sauvignon. Sus viñedos, ubicados en la aclamada denominación de origen Puente Alto, en el Valle del Maipo, dan vida a Don Melchor, un vino que ha contribuido a posicionar a Chile entre los grandes productores vitivinícolas del mundo gracias a la excepcional expresión de su terroir y a una permanente búsqueda por la excelencia.

A través de Casa Don Melchor, su exclusiva propuesta de enoturismo de lujo, la viña invita a visitantes de todo el mundo a descubrir el lugar donde nace esta historia. La experiencia combina vino, patrimonio, arquitectura, gastronomía y hospitalidad, ofreciendo una inmersión única en el origen, el oficio y la visión que han dado forma a uno de los Cabernet Sauvignon más prestigiosos y admirados a nivel internacional.

Recorriendo sus jardines centenarios, la histórica casona y los viñedos que rodean la propiedad, los visitantes pueden conectar con el legado, la cultura y el excepcional lugar de origen que distinguen a Don Melchor. Hoy, Viña Don Melchor se ha consolidado como uno de los principales referentes del enoturismo de lujo en Sudamérica, ofreciendo experiencias que reflejan oficio, excelencia, autenticidad y sofisticación.