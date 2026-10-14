Entel obtiene el Sello Organizacional de Cuantificación por su Huella de Carbono Corporativa

El reconocimiento, entregado por el Ministerio del Medio Ambiente, acredita la medición de las emisiones de gases de efecto invernadero de la compañía durante 2025. En la misma ceremonia, el Tour Reutiliza x Chile, hoy parte de la ruta circular “Conciencia en Todas: Recicla – Reutiliza”, recibió los sellos de Cuantificación y Reducción.

El programa HuellaChile del Ministerio del Medio Ambiente, que promueve la cuantificación, reporte y gestión de las emisiones de gases de efecto invernadero en organizaciones públicas y privadas, entregó a Entel, por segundo año consecutivo, el Sello Organizacional de Cuantificación por la medición de su Huella de Carbono Corporativa correspondiente al periodo 2025. La distinción fue entregada en la ceremonia de premiación del programa por la ministra del Medio Ambiente, Javiera Toledo, y por el jefe de la División de Cambio Climático de la cartera, Hernán López.

El sello acredita que la medición se realizó de acuerdo con los lineamientos de la norma NCh-ISO 14064-1:2019 y abarca tres tipos de emisiones: las que genera directamente la operación de la compañía; las asociadas a la electricidad que consume; y las emisiones indirectas significativas de su cadena de valor, es decir, aquellas que se producen fuera de la empresa, pero como consecuencia de su actividad. Con esta base, Entel ya trabaja para obtener el Sello de Reducción que otorga el mismo programa, en línea con su compromiso de reducir al 2030 en un 42% las emisiones de su operación directa y de su consumo eléctrico, respecto de 2022.

“Medir nuestra huella de carbono con rigor es el punto de partida para gestionarla. Este sello nos entrega una base sólida y verificable para avanzar hacia nuestra meta de descarbonización al 2030, y nos impulsa a dar el siguiente paso, que es obtener el Sello de Reducción. Hacernos cargo del impacto de nuestra operación es parte esencial de nuestro compromiso “Conciencia en Todas””, señaló la gerente de Medioambiente y Sustentabilidad de Entel, Stefanie Pope.

Este reconocimiento se suma a otras iniciativas de la Estrategia de Sostenibilidad de Entel. A través de su Programa de Eficiencia Energética, la compañía en 2025 ahorró más de 5,2 millones de kWh, mientras que con su modelo de economía circular busca recolectar y revalorizar al 2030 el 20% de los celulares que comercializa anualmente. En esa línea, en la misma ceremonia, el Tour Reutiliza x Chile obtuvo los sellos de Cuantificación y Reducción de HuellaChile. La campaña, hoy parte de la ruta circular “Conciencia en Todas: Recicla – Reutiliza”, recorrió el país recibiendo celulares, tablets, y computadores en desuso para repararlos y entregarlos a estudiantes en contextos de vulnerabilidad, o reciclarlos cuando no es posible su reparación y reúso.

“Como empresa de tecnología y telecomunicaciones, tenemos la convicción de que la sostenibilidad se construye con acciones concretas y medibles. Seguiremos avanzando en eficiencia energética y economía circular, invitando también a nuestros clientes y comunidades a ser parte de este desafío”, concluyó Stefanie Pope.

Conoce más sobre la gestión sostenible de Entel en https://informacioncorporativa.entel.cl/sostenibilidad.